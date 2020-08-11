樹電共生 奇美實業綠能園區啟用

奇美實業綠能園區今天啟用，這座園區是奇美實業利用台南市善化區閒置工廠轉型打造的，園區內不僅保存逾2萬棵樹木，更廣設地面型太陽能裝置，預定年發電量達2000萬度。

奇美實業綠能園區今天在台南市長黃偉哲、奇美實業董事長許春華等人見證下啟用，以「樹電共生」為核心，在儘可能保留原生樹木及植被的前提下，設置地面型太陽能裝置，打造工業、生態及景觀平衡的綠能園區。

黃偉哲指出，台南日照量是全國最高的，擁有發展太陽能光電的條件，北歐日照沒有那麼理想，也能發展太陽能光電，這是老天給台南的禮物。

黃偉哲說，台南申請裝設太陽能光電容量，去年10月超過1GW（10億瓦），今年6月超過1.6GW，預定今年底應會超過2GW，這是台灣能源的轉型。

奇美實業綠能園區占地約40公頃，原是閒置工廠，奇美實業將這座閒置工廠轉型打造成「樹電共生」的園區，其中15公頃設置太陽能裝置，預定年發電量達2000萬度，年減碳效益1萬2000公噸。