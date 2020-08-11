嘉義城隍廟鬼門開前將辦淨爐除穢 開放民眾參與

農曆7月將屆，創廟三百餘年的國定古蹟嘉義城隍廟將於鬼門開前一晚、國曆8月18日晚間8點到9點，將流傳百餘年的傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，開放廣大民眾一同參與，藉由神道教化普施，教人除惡行善，廟方說，預計吸引數百人前來除厄運、保平安。

廟方說，今年科儀跳脫以往面貌，邀請雲門舞者及台北藝術大學的嗩吶與鼓手，擔任此次活動的開場演藝，舞者與樂手均多次參與國際表演，能為嘉義城隍爺展演，深感莫大榮幸。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，每年農曆7月，城隍中元祭典皆承襲百年傳統古禮辦理，祭典包含起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，「淨爐除穢」主要敘述天地間之正氣可收禁人世間的一切邪惡，爐中的香煙代表天地精華充滿正氣，教導人心向善的文化。

賴永川說，道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運，象徵神道教化普施，教導人心除惡向善的正念，然後才在鬼門開時辦開普儀式，城隍廟這項歷史悠久的祭厲傳統，是十分珍貴的無形文化資產。

廟方也推出「綏靖嘉義城隍」為主題的文創祈福產品，由善心人士蕭吉森贊助，製作精美限量300個「城隍保庇正氣罩」，內有艾草手工皂及城隍尊神平安符，送給來參加「淨爐除穢」前300名信眾，可庇佑平安，也開發「城隍除穢平安皂」的代表性產品。