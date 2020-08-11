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「資深學生」奮發考取碩士班 手作50枝原木筆送考生

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
每逢重要考試常有考生至西螺福興宮祈願，還願方式相當多元，以手作原木筆當作還願品的例子非常罕見。記者陳苡葳／攝影
每逢重要考試常有考生至西螺福興宮祈願，還願方式相當多元，以手作原木筆當作還願品的例子非常罕見。記者陳苡葳／攝影

已有物業管理20多年經驗的廖永隆，為了完成大學學歷，不畏艱難「半工半讀」，順利取得學士學位的他，想接著讀研究所，訂定考取國立科大的目標，後向西螺太平媽祈願，堅定信念後全力準備甄試，「天助自助」終讓他順利考上雲林科技大學碩士班，今天廖永隆特別手作50枝原木筆答謝媽祖護佑，並希望將還願品與更多考生結緣，鼓勵大家「努力實現目標就對了！」

身為「資深學生」的廖永隆說，一邊工作，一邊求學，真的是場「人生考驗」，但內心一直有想彌補年少求學規畫的遺憾，廖永隆不斷說服自己，「再努力一點就快達到目標」，順利以第二名成績，取得健行科技大學進修部物業管理系。

「也曾一度自我懷疑」，廖永隆直言，這是每個人都會遇到的心境，後他向西螺福興宮太平媽祈願，更加堅定追求目標的決心。

在師長及親友的鼓勵下，廖永隆憑著毅力和所學，天助自助考上雲林科技大學研究所，為了感念太平媽與親朋好友的支持，他利用才剛開始接觸木工車床技術，手作50枝原木筆，今天特別帶到西螺福興宮還願，與更多考生結緣。

廖永隆說，這枝筆從木頭、套件全都是Made In Taiwan，使用了柚木、紫檀、花梨木和紫心木等多種木材，每枝筆的紋路、花色皆獨一無二，有些木頭材質很硬，製筆時常會折損，過程中折損30多枝筆，最後終於產出最精美的50枝。

雖然折損率高，費時又費心，但反讓廖永隆「愈做愈有心得」，希望讓求得此筆的考生，擁有「不輕言放棄」的信念，朝自己的目標前進，「必能收穫甜美果實」。

西螺福興宮表示，每逢重要考試，常會有考生前來祈願，而還願方式非常多元，但以手作原木筆當作還願品的例子相當罕見。

廟方說，欲求得這枝「文昌開運筆」，凡今年度考取國立大學一般生碩博士班考生，憑錄取通知單及註冊資料，並依考生還願程序進行，即可兌換一枝；或社會人士欲擲杯求取「成功開運筆」，須向文昌帝君秉告求取人基本資料，連續擲出三聖杯，即能獲得開運筆，「一筆定山河、成功開運來」。

廖永隆利用才剛開始接觸的木工車床技術，手作50枝原木筆與到西螺福興宮祈願的考生結緣。記者陳苡葳／攝影
廖永隆利用才剛開始接觸的木工車床技術，手作50枝原木筆與到西螺福興宮祈願的考生結緣。記者陳苡葳／攝影
廖永隆利用木工車床技術，手作50枝原木筆到西螺福興宮還願。記者陳苡葳／攝影
廖永隆利用木工車床技術，手作50枝原木筆到西螺福興宮還願。記者陳苡葳／攝影

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