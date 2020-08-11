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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

台南安平漁光島 將評估開放水域遊憩

中央社 / 台南11日電

台南市安平區漁光島被擇定為今年國慶焰火施放場地，備受矚目，漁光島海域則禁止游泳戲水，違者不排除裁罰，但市府今天表示，將在安全前提下，評估開放水域遊憩活動。

夏日炎炎，台南安平海域常吸引遊客從事海上活動，漁光島更富盛名，但市府教育局體育處7月29日宣布，漁光島海域是台灣港務股份有限公司高雄港務分公司管理，依商港法規定，除訓練目的且事先經過申請核准的團體，禁止民眾從事戲水及游泳活動。

體育處人員表示，未來港務公司將派員加強巡邏漁光島海域，若發現民眾進入漁光島海域戲水，將進行勸離，必要時不排除行政裁罰。

不過，市府教育局今天再發布新聞稿指出，目前雖受限於商港法規定，漁光島禁止游泳及戲水，但民眾仍可踏浪玩沙、觀夕陽、吹海風；市府也將持續和港務公司評估水域特性，在安全前提下開放水域遊憩活動。

教育局人員說，漁光島適用於商港法規範範圍，禁止游泳及戲水，僅提供救難及體育訓練使用，且須事先經專案審查通過，民眾若想親水，膝蓋以下踏浪為原則，沙灘採全區開放。

現階段基於安全考量，高雄港務公司仍持續加強漁光島水域安全宣導及巡邏，透過里民巡守隊、港務警察及港務消防巡檢降低水域意外的發生。

教育局 體育 高雄港

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