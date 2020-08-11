台南漁光島禁戲水？ 黃偉哲：踏浪玩沙不受限

高雄港務公司依商港法規定，禁止民眾在台南市安平區漁光島游泳、戲水。市長黃偉哲今天表示，民眾依然可以到漁光島踏浪、玩沙、觀夕陽、吹海風；等未來內政部都審通過後，將持續與港務公司評估水域特性，在安全的前提下，開放水域遊憩活動。

黃偉哲說，市府站在鼓勵民眾親山親水的前提下，已著手與高雄港務公司瞭解相關使用規範，雖然目前受限於商港法的規定，漁光島禁止游泳及戲水，但民眾還是可以到漁光島踏浪、玩沙、觀夕陽、吹海風。

港務公司表示，漁光島為商港法規範範圍，禁止游泳及戲水，僅提供救難及體育訓練使用，且須事先經專案審查通過，民眾若想要親水觸浪則以膝蓋以下的踏浪為原則；沙灘部分則為全區開放，民眾可結伴前往玩沙、堆城堡與打排球等活動，同時享受海風吹拂及海灣夕陽盡收眼底的美景。

台南市體育處表示，台南市府為了給民眾更好的觀光與遊憩感受，並帶動漁光島整體經濟效益，目前已通過漁光島的都市計畫審議，待計畫送審內政部並通過後，將由高雄港務公司辦理公開招商，針對停車場、遊客中心、水域遊憩區畫分等進行規畫，開創出新風貌並營造適合水域活動吸引民眾前往觀光旅遊。