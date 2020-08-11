公私協力認養道路 台南乾淨道路大提升

車輛行進中所造成的揚塵是空氣中懸浮微粒汙染源之一，約占20%。台南市環保局為降低揚塵產生，提升乾淨道路比率，每年推動企業道路認養，一同擴大道路清潔維護範圍，提升道路整潔，維護台南好空氣。

市長黃偉哲表示，懸浮微粒包括PM10及PM2.5，因粒徑甚小，容易影響人體呼吸道系統，造成過敏、咳嗽、打噴嚏等症狀。企業回饋社會的方式並非只有捐贈物資、救護車或復康巴等，也可以認養道路，透過洗掃街，使道路整潔，更可減少揚塵，維護民眾呼吸好空氣的權益。這樣的善舉同時能兼顧環境保護與公益，有助於敦親睦鄰及提升企業形象，並落實企業社會責任，可謂一舉數得。

環保局長謝世傑說，台南市目前道路總長度為4584公里，位居全國第2。去度共有72家企業及67處營建工地參與道路認養，維護長度5萬7716公里。另今年上半年度，已有南市各工業區服務中心、化工廠、預拌混凝土場、便利商店等63家企業及45處營建工地簽署道路認養承諾書，維護道路總長度達2萬9391公里。

謝世傑說，透過公私協力方式，可削減總懸浮微粒 (TSP)405.6噸、懸浮微粒 (PM10) 76.4噸，且台南市乾淨道路 (A級道路)比例也明顯提升，由2019年為89%，今年現階段已達95%。南市環保局邀請各企業、工商團體共同加入道路認養行列，若有意願認養，請撥打台南市環境保護局空噪科專線06-2605820洽廖小姐。