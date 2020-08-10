米克拉颱風造成強降雨 嘉義大林低窪地區淹水

輕颱米克拉來襲，嘉義縣大林鎮下午出現短時間強降雨，造成低窪地區、店家淹水，鎮長簡志偉帶領公所各單位、里長、里幹事前往視察大林火車站前、榮林陸橋及排路里農田，了解積水情形及民眾需求。

簡志偉表示，經視察發現各地都是強降雨後的短暫積水，過10多分鐘就會消退，將請里長、里幹事加強巡查，密切關注排水情況，預計將根據各地淹水的不同問題，提報水利處請求協助。

簡志偉說大林鎮榮林陸橋為通往大林慈濟醫院及國道一號的主要路線，下方舊有的隧道因先天設計不良，只要遇到大雨必淹水，大林鎮公所於2015年已設置抽水機，但下大雨還是有短暫淹水情況，公所將討論是否增設排水設備，加快排水。