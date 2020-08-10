聽新聞
test
0:00 / 0:00
米克拉颱風造成強降雨 嘉義大林低窪地區淹水
輕颱米克拉來襲，嘉義縣大林鎮下午出現短時間強降雨，造成低窪地區、店家淹水，鎮長簡志偉帶領公所各單位、里長、里幹事前往視察大林火車站前、榮林陸橋及排路里農田，了解積水情形及民眾需求。
簡志偉表示，經視察發現各地都是強降雨後的短暫積水，過10多分鐘就會消退，將請里長、里幹事加強巡查，密切關注排水情況，預計將根據各地淹水的不同問題，提報水利處請求協助。
簡志偉說大林鎮榮林陸橋為通往大林慈濟醫院及國道一號的主要路線，下方舊有的隧道因先天設計不良，只要遇到大雨必淹水，大林鎮公所於2015年已設置抽水機，但下大雨還是有短暫淹水情況，公所將討論是否增設排水設備，加快排水。
簡志偉表示，大林火車站前的中山路則是因排水設備老舊，經過多年使用人口已增加很多，但水溝容易滿，才造成水淹到店家內，公所將加強平日清淤，另排路里農民擔心農田淹水將造成剛插秧的水稻淹死，簡志偉等人也前往查看抽水站的抽水情況，並聯繫農田水利會人員協助處理水門卡草問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言