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米克拉颱風變胖！暴風圈過澎湖金門 9縣市豪雨大雨特報

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米克拉颱風造成強降雨 嘉義大林低窪地區淹水

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
颱風米克拉即將來襲，嘉義縣大林鎮今天下午出現短時間強降雨，造成火車站前店家淹水。圖／大林鎮公所提供
颱風米克拉即將來襲，嘉義縣大林鎮今天下午出現短時間強降雨，造成火車站前店家淹水。圖／大林鎮公所提供

輕颱米克拉來襲，嘉義縣大林鎮下午出現短時間強降雨，造成低窪地區、店家淹水，鎮長簡志偉帶領公所各單位、里長、里幹事前往視察大林火車站前、榮林陸橋及排路里農田，了解積水情形及民眾需求。

簡志偉表示，經視察發現各地都是強降雨後的短暫積水，過10多分鐘就會消退，將請里長、里幹事加強巡查，密切關注排水情況，預計將根據各地淹水的不同問題，提報水利處請求協助。

簡志偉說大林鎮榮林陸橋為通往大林慈濟醫院及國道一號的主要路線，下方舊有的隧道因先天設計不良，只要遇到大雨必淹水，大林鎮公所於2015年已設置抽水機，但下大雨還是有短暫淹水情況，公所將討論是否增設排水設備，加快排水。

簡志偉表示，大林火車站前的中山路則是因排水設備老舊，經過多年使用人口已增加很多，但水溝容易滿，才造成水淹到店家內，公所將加強平日清淤，另排路里農民擔心農田淹水將造成剛插秧的水稻淹死，簡志偉等人也前往查看抽水站的抽水情況，並聯繫農田水利會人員協助處理水門卡草問題。

嘉義縣大林鎮今天下午出現短時間強降雨，鎮長簡志偉（左二）帶領公所相關人員及里長前往視察。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮今天下午出現短時間強降雨，鎮長簡志偉（左二）帶領公所相關人員及里長前往視察。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮連結大林慈濟醫院與國道一號的榮林陸橋遇雨必淹。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮連結大林慈濟醫院與國道一號的榮林陸橋遇雨必淹。圖／大林鎮公所提供

淹水 火車站 農田水利會

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