監控產銷狀況即時啟動 台南文旦加工計畫備妥

台南市政府農業局因應文旦加工收購事宜，今邀集各農會產銷班、合作社與農產加工廠商等開會，加工廠商預估文旦加工量達450公噸，超越農糧署預定台南第一階段300公噸目標，將由廠商以每公斤12元以上向農民團體採購。

農業局並指出，上月底已成立「109年度本市文旦產銷因應小組」，隨時監控產地採收情形及市場價格，規劃多場國外拓銷，明（11）日中午在麻豆農會加工廠將辦理記者會，今年首櫃約6000公斤台南文旦及台南楊桃銷往加拿大多倫多大統華超市，未來規劃國內多元通路直銷活動。

農糧署會中表示，本年度採取不公告加工計畫方式辦理，由市府農業局向農糧署提送文旦加工計畫，由麻豆、下營區農會及安業果菜合作社進行加工果集運，協調麻豆區農會負責官田、大內及佳里等地區加工文旦集運。

農業局指出，農糧署預定台南第一階段收購目標為300公噸加工文旦，今加工廠商已預估加工量能達450公噸，農業局將於研提計畫中爭取提高加工目標數量。

該加工計畫由加工廠商以每公斤12元以上，向農民團體採購文旦，農糧署補助加工處理費每公斤8元(含剝皮處理費每公斤3元及加工廠加工處理費每公斤5元)，另補助供應單位集運費每公斤2元，以加強市場調節。

農業局表示，待農糧署計畫一核定即啟動計畫執行。農民可將文旦交至麻豆區農會、下營區農會及安業果菜合作社等農民團體集運以進行加工作業，農民如有加工收購相關問題，可洽詢上列農民團體或農業局。

農業局長謝耀清指出，全台文旦種植面積約4177公頃，台南市約1106公頃，佔全台26%，為全台最大產區，本市產區集中於麻豆、下營、官田、佳里及大內，總產量約2萬5000公噸。農業局已規劃一系列行銷方案積極拓展外銷通路。