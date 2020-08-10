台南漁光島沙灘不能「沾」水 港務公司：盡快合法開放

台南安平港營運處上個月發文給台南市政府，指著名景點漁光島禁止游泳、戲水，引發地方反彈，立委林 俊憲等民代下午前往會勘，港務分公司表示，當地都市計畫已在上個月通過，未來將與市府一起開發，成為安全適合遊憩的水域。

「什麼？漁光島竟然不能玩水！」台南市安平區漁光島月牙灣近年成為熱門的遊憩景點，不僅平日遊客眾多，市府還舉辦漁光島藝術節活動，更是吸引爆滿人潮，但之前傳出依法當地不能戲水，引發網友關注，紛紛在網上留言，「那市府辦活動是辦假的嗎」、「只能在沙灘走不能沾水，會不會太扯」

而月牙灣雖然風景漂亮，但沿岸卻有不少危險的暗流，上個月就有遊客戲水不幸溺斃，市府與港務局都在岸上有禁止戲水的告示，還有死亡人數統計，並加派人員巡邏，但仍阻擋不了遊客下水，上個月發生意外後，市府邀集台灣港務公司高雄分公司的安平港營運處協商。

營運處會後發文市府，指出依照商港法的規定，除了公告的海水浴場外，其他水域都禁止游泳，也禁止其他水上活動，違者可開罰10-50萬元，引發地方不滿，台灣海洋休閒運動發展協會也發起連署希望開放水域，林俊憲下午邀集相關單位前往現勘，希望能夠盡快開放，市議員李啟維、呂維胤等人也到場關切。

安平港營運處長張展榮表示，目前港務公司與市府的立場一致，都希望能正式公告合法的遊憩水域，同時可增加各項設施，但在公告之前，雖然依法禁止戲水，但仍以勸導為主，不會馬上開罰。

營運處指出，當地目前尚未納入商港範圍內，之前已進行都市計畫的變更，將沙灘納入商港，全案經台南市都市計畫委員會在上個月通過，目前已送內政部，同時市府體育處計畫在月牙灣北側設立水上運動中心，已委託進行水文、海象等調查，未來將依照調查結果，公布適合的遊憩水域，同時也將興建相關設施，包括廁所、淋浴間、涼亭及遊客餐飲中心等。