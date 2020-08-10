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王金員以亡妻之名捐復康巴士 挹注雲林社會資源

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣交通資源匱乏，需要倚靠復康巴士就醫、就診的身心障礙者與失能者不少，王阿公和太太黃月足心懷大愛，回饋復康巴士予縣內鄉親，著實填補社會所需。記者陳苡葳／攝影
雲林縣交通資源匱乏，需要倚靠復康巴士就醫、就診的身心障礙者與失能者不少，王阿公和太太黃月足心懷大愛，回饋復康巴士予縣內鄉親，著實填補社會所需。記者陳苡葳／攝影

「以亡妻之名，留愛在人間」今年77歲的王金員阿公，把畢生積蓄捐出來，以髮妻「黃月足」之名捐贈一部復康巴士予雲林縣政府。王阿公說，愛妻雖然不幸於去年病逝，但她近30多年就醫看診，都是搭乘復康巴士，今天捐車除了想藉此緬懷妻子，也一圓妻子感念復康巴士幫助的遺願。縣長張麗善代表受贈，對於王阿公與太太的鶼鰈情深為之動容，也萬分感謝王阿公把這份愛留給社會，滿足縣內身障朋友於接受服務時的交通需求。

王金員的太太黃月足去年12月19日病逝，享壽75歲，兩人皆是斗南人。王阿公說，太太於1983年中風，30多年來不良於行，因為經常要往返醫院複診、拿藥，全靠復康巴士載送，才讓他們不用苦惱交通問題，雖說是社會提供的資源，但對王阿公和太太黃月足而言意義非凡。

王阿公說，他先前就與太太說好「後事從簡」，這部復康巴士含車險及配備總價約117萬，其中就包含了太太的喪葬費，他們希望「取之於社會，用之於社會」，解決有同樣需求的鄉親交通問題。

樸實的王阿公今天上午騎機車到雲林縣政府，親手將復康巴士鑰匙交給縣長張麗善，張縣長接過王阿公手中的鑰匙，也感受到阿公散發的人情味，更因此為之動容。

張麗善說，雲林縣交通資源匱乏，需要倚靠復康巴士就醫、就診的身心障礙者與失能者不少，王阿公和太太黃月足心懷大愛，回饋復康巴士予縣內鄉親，這份愛的精神讓人深感敬佩，期各界資源也能持續挹注，填補社會角落所需。

王金員阿公一圓與太太黃月足的共同心願，捐贈雲林縣政府一部復康巴士，這份愛的精神也讓縣長張麗善為之動容。記者陳苡葳／攝影
王金員阿公一圓與太太黃月足的共同心願，捐贈雲林縣政府一部復康巴士，這份愛的精神也讓縣長張麗善為之動容。記者陳苡葳／攝影
王金員阿公以愛妻黃月足之名捐贈一部復康巴士予雲林縣政府，由縣長張麗善代表受贈。記者陳苡葳／攝影
王金員阿公以愛妻黃月足之名捐贈一部復康巴士予雲林縣政府，由縣長張麗善代表受贈。記者陳苡葳／攝影

巴士 張麗善 中風

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