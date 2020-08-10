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米克拉颱風逼近 台南市府水利局啟動防颱作業

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
米克拉颱風威脅，水利局局長韓榮華（左一）下午視察抽水站相關防颱作業。記者謝進盛／翻攝
米克拉颱風威脅，水利局局長韓榮華（左一）下午視察抽水站相關防颱作業。記者謝進盛／翻攝

中央氣象局今上午10時半發布米克拉颱風海上陸上颱風警報，因應颱風威脅，台南市政府水利局遵照市長黃偉哲指示，已緊急啟動相關防颱措施，希望將災害降到最低。

水利局說，已在上午9點半啟動防汛巡查，完成抽水站、水閘門、移動式抽水機、水資源回收中心、截流站、滯洪池、埤池預洩降等水利設施的防汛整備，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行。

並檢視水利建造物、在建工程、防汛缺口、備料及各項資通訊系統的整備與檢測，落實區域排水及雨水下水道清疏作業。另要求抽水站、抽水機及水門操作人員務必保持警戒，並進行油料補充及測試。

水利局局長韓榮華下午也視察新營南興抽水站、後壁菁寮抽水站、仁德正義抽水站等8站抽水站，以確保抽水站機組運作正常。另為減少車行地下道淹水災情，水利局於市區小東地下道前完成預演試擺L型防水檔板，且本市1868片L型防水檔板也已分配至仁德、永康等11個易淹水地區區公所運用，目前已實際運用於河樂廣場並可放置於大樓地下室入口阻絕大雨流入等。

水利局進一步說明，依預報資料顯示，明（11）日安平潮汐站及將軍潮汐站分別於02:48及03:29滿潮，請沿海地區密切注意轄區水情資訊，籲請市民朋友也要配合做好居家防颱整備，可多多利用「臺南水情即時通APP」，及台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，隨時掌握颱風資訊，

台南市政府水利局各地進行抽水站試抽情形。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局各地進行抽水站試抽情形。記者謝進盛／翻攝

颱風 氣象局 淹水

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