影／嘉義市未依規定左轉達8千件 黃敏惠任一日警察宣導

嘉義市警局統計今年1到6月全市機車違規以左轉未依規定8120件最多，違停3701件居次，闖紅燈3193件第三，為提醒機車族務必採二段式左轉，拍攝宣導影片，由市長黃敏惠擔任一日交通警察，送出大白熊包裝的乖乖餅乾，獎勵有二段式左轉的高齡長輩。

市警局交通隊指出，交岔路口是最容易發生交通事故的地點，「機慢車於路口逕為左轉」是重要肇事原因之一，今年1至6月份仍發生40件左轉彎未依規定肇事案件，導致55位民眾受傷，其中65歲以上高齡者違規樣態，違規件數高達787件，是高齡者違規件數中最多情況。

影片中黃敏惠穿上警察制服，與警員一同執行勤務，沒有遵守二段式左轉的老翁，被警方發覺攔查，警員說明路口危險性，並開罰。另位有遵守的婦人，也被攔下，委屈的說「我有遵守二段式左轉啊，怎麼還被攔下來呢？」，

黃敏惠提醒婦人安全帽要扣緊，告訴她因為有乖乖二段式左轉，所以有限定版大白熊「乖乖」獎勵，婦人表情由靦腆轉為開心微笑，模樣相當可愛。