首次親辦護照一處收件便民措施 台南8天領件

配合內政部「首次親辦護照一處收件全程服務便民措施」，台南市政府民政局今在新營戶政事務所辦理示範作業，明（11）日起台南市民就可到附近戶政事務所申辦，8個工作天領件，民眾出國將更便捷。

民政局指出，上述便民措施，南市明天起全面提供「首次」申請護照民眾，就近到本市各戶政事務所申辦護照並同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等多項服務，約8個工作天領件，領件地點可由民眾自行選擇於原申辦戶政事務所領取護照，或付郵資後直接寄送指定地址。

民政局長顏振標表示，台南市戶政事務所自2011年7月提供民眾辦理人別確認服務迄今，已服務37萬1297位民眾。本次開辦首次申請護照及註冊自動通關戶所一站式服務，將由戶政事所提供代送申請、代領護照服務，民眾僅需持戶政事務所開具的繳款暨證明單到指定5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費(每件須另付手續費15元)，在繳費後約8個工作天就可收到護照。

外交部領事事務局雲嘉南辦公處副處長郭炳宏表示，這就像一站式民眾首次護照服務，概念是「網路取代馬路」，不用再跑外交部、中部或雲嘉南聯合服務中心，只要到附近戶政事務所申辦，凡8月11日至12月11日申請，有機會抽獎獲精美紀念品。