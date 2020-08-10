史博館「酷獸來了」3D互動巡展 台南首站蕭壠園區登場
國立歷史博物館規畫的行動博物館「酷獸來了」台南巡展，首站抵達台南蕭壠文化園區，展示趣精彩的3D列印仿真藝術品、互動裝置、DIY體驗到月底，非假日仍吸引遊客參觀；蕭壠文化園區今天也宣布15、16日兩天加碼舉辦限量歡樂市集活動，歡迎民眾免費參加。
史博館「酷獸來了—真實與想像的奇幻體驗」行動博物館首站，停駐文化園區糖廠冰店旁。以史博館動物主題的國寶館藏出發，結合遊戲機台、3D列印科技、AR魔鏡、體感互動等內容，要讓參觀民眾「從探索真實中激發想像」。
其中「動物的牠和祂」單元，觀眾以翻翻牌的互動遊戲，從館藏、日常俗語、關鍵字來認識麒麟、鳳凰等人類想像的動物，也了解如石虎、梅花鹿等台灣特有種瀕危動物。
史博館人員表示，為提供更豐富多元的文化體驗，策劃「史博酷獸找朋友」教育活動，參與蕭壠文化園區15、16日的歡樂市集。屆時有隨到隨作的任務卡遊戲，及場次限定的「酷獸找朋友」繪本活動。
行動博物館每周三至周日上午9點到12點、下午1點到5點開放。以40呎大型貨櫃設計改裝，預計8月起至12月巡迴台南9個場次，提供學校師生及社區居民「豐富多元的文化體驗」。
蕭壠文化園區之後，行動博物館將前往善化、關廟、東陽、大內、月津、德南、歸仁、裕文等國小接續展出。相關訊息上國立歷史博物館官網查詢www.nmh.gov.tw。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言