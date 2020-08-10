史博館「酷獸來了」3D互動巡展 台南首站蕭壠園區登場

國立歷史博物館規畫的行動博物館「酷獸來了」台南巡展，首站抵達台南蕭壠文化園區，展示趣精彩的3D列印仿真藝術品、互動裝置、DIY體驗到月底，非假日仍吸引遊客參觀；蕭壠文化園區今天也宣布15、16日兩天加碼舉辦限量歡樂市集活動，歡迎民眾免費參加。

史博館「酷獸來了—真實與想像的奇幻體驗」行動博物館首站，停駐文化園區糖廠冰店旁。以史博館動物主題的國寶館藏出發，結合遊戲機台、3D列印科技、AR魔鏡、體感互動等內容，要讓參觀民眾「從探索真實中激發想像」。

其中「動物的牠和祂」單元，觀眾以翻翻牌的互動遊戲，從館藏、日常俗語、關鍵字來認識麒麟、鳳凰等人類想像的動物，也了解如石虎、梅花鹿等台灣特有種瀕危動物。

史博館人員表示，為提供更豐富多元的文化體驗，策劃「史博酷獸找朋友」教育活動，參與蕭壠文化園區15、16日的歡樂市集。屆時有隨到隨作的任務卡遊戲，及場次限定的「酷獸找朋友」繪本活動。

行動博物館每周三至周日上午9點到12點、下午1點到5點開放。以40呎大型貨櫃設計改裝，預計8月起至12月巡迴台南9個場次，提供學校師生及社區居民「豐富多元的文化體驗」。