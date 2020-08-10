法籍網紅消防員訪台南 體驗訓練收穫豐

台南市政府消防局邀請法國籍網紅消防員文森．古亞（Vincent Guyard）參訪消防訓練中心，探訪台南消防員的日常，也希望有助於他在訓練方面的精進，提升搶救表現。

「這裡設施多樣化，每一樣都好想試試」。古亞受邀到台南市消防局新化訓練中心，體驗火災搶救及繩索訓練，在南台灣艷陽下感受消防員的汗水淋漓。

古亞說，來到台南後，這裡的消防員就像家人一樣歡迎他。他非常讚賞、欽佩台灣消防員對消防工作的熱忱及貢獻。相處的這些日子下來，覺得自己好像真的成了他們的一份子，一起度過歡樂又刺激的時光。他透過翻譯向教官們表達感謝，也希望這次體驗交流，讓他未來在各項訓練上有所精進，提升搶救表現。

台南市消防局長李明峯今天表示，透過這次與古亞的交流，能夠以新的視角再次檢視消防專業訓練的軟硬體規劃。也希望透過網路影片幫助民眾從不同的角度看到消防、理解消防，提升對消防人員救災能力的認同與尊重，珍惜救災資源。

台南市消防局指出，古亞11歲就接觸消防事務，16歲獲任當地青年消防員組織召集人，18歲正式成為巴黎消防隊的一員，並於當年度獲得消防攀繩冠軍。後來結合了專業和興趣，成為國際性繩索救援賽事的攝影師，創作許多深獲參賽者喜愛的紀錄作品。

依消防局資料，Vincent Guyard是一名法裔消防員，11歲就開始消防生涯，16歲獲任當地青年消防員組織召集人，18歲正式成為巴黎消防隊的一員，並於當年度獲得消防攀繩冠軍；在巴黎的任職過程，也開啟他人生的另一扇門─攝影和編輯。如今的他結合專業和興趣，成為GRIMPDAY、Ch`iao、LifeLine、GRIMP JAPAN等國際性繩索救援賽事的專業攝影師，創作了許多深獲參賽者喜愛的紀錄作品。

他在5年前開始到世界各地旅行，經營YouYube頻道「Vincent Firelife」，拍攝一系列消防機關參訪與訓練實境的影片。這次特別受邀來台南，體驗府城的消防訓練軟硬體規劃，除了跟著教官參與多種訓練，也觀摩分隊常訓、大隊組訓和義消夜間訓練，深入探訪台南市消防員的生活日常。

新化訓練中心占地面積約5500平方公尺，為台南第一個大規模的消防訓練基地，是專門培植消防人員各項戰技戰術的專業基地。規劃特搜、救助、火災搶救等三大訓練主軸，共五大模擬訓練設施，包含救助訓練高低塔、火災搶救訓練塔、重型救援訓練場、地震倒塌建築物訓練場、搜救犬訓練場，讓消防救災人員在逼真的模擬環境中進行各種專業訓練。