快訊

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

法籍網紅消防員訪台南 體驗訓練收穫豐

中央社 / 台南10日電

台南市政府消防局邀請法國籍網紅消防員文森．古亞（Vincent Guyard）參訪消防訓練中心，探訪台南消防員的日常，也希望有助於他在訓練方面的精進，提升搶救表現。

「這裡設施多樣化，每一樣都好想試試」。古亞受邀到台南市消防局新化訓練中心，體驗火災搶救及繩索訓練，在南台灣艷陽下感受消防員的汗水淋漓。

古亞說，來到台南後，這裡的消防員就像家人一樣歡迎他。他非常讚賞、欽佩台灣消防員對消防工作的熱忱及貢獻。相處的這些日子下來，覺得自己好像真的成了他們的一份子，一起度過歡樂又刺激的時光。他透過翻譯向教官們表達感謝，也希望這次體驗交流，讓他未來在各項訓練上有所精進，提升搶救表現。

台南市消防局長李明峯今天表示，透過這次與古亞的交流，能夠以新的視角再次檢視消防專業訓練的軟硬體規劃。也希望透過網路影片幫助民眾從不同的角度看到消防、理解消防，提升對消防人員救災能力的認同與尊重，珍惜救災資源。

台南市消防局指出，古亞11歲就接觸消防事務，16歲獲任當地青年消防員組織召集人，18歲正式成為巴黎消防隊的一員，並於當年度獲得消防攀繩冠軍。後來結合了專業和興趣，成為國際性繩索救援賽事的攝影師，創作許多深獲參賽者喜愛的紀錄作品。

依消防局資料，Vincent Guyard是一名法裔消防員，11歲就開始消防生涯，16歲獲任當地青年消防員組織召集人，18歲正式成為巴黎消防隊的一員，並於當年度獲得消防攀繩冠軍；在巴黎的任職過程，也開啟他人生的另一扇門─攝影和編輯。如今的他結合專業和興趣，成為GRIMPDAY、Ch`iao、LifeLine、GRIMP JAPAN等國際性繩索救援賽事的專業攝影師，創作了許多深獲參賽者喜愛的紀錄作品。

他在5年前開始到世界各地旅行，經營YouYube頻道「Vincent Firelife」，拍攝一系列消防機關參訪與訓練實境的影片。這次特別受邀來台南，體驗府城的消防訓練軟硬體規劃，除了跟著教官參與多種訓練，也觀摩分隊常訓、大隊組訓和義消夜間訓練，深入探訪台南市消防員的生活日常。

新化訓練中心占地面積約5500平方公尺，為台南第一個大規模的消防訓練基地，是專門培植消防人員各項戰技戰術的專業基地。規劃特搜、救助、火災搶救等三大訓練主軸，共五大模擬訓練設施，包含救助訓練高低塔、火災搶救訓練塔、重型救援訓練場、地震倒塌建築物訓練場、搜救犬訓練場，讓消防救災人員在逼真的模擬環境中進行各種專業訓練。

消防員 攝影 巴黎

延伸閱讀

桃市美語班師生參觀消防分隊 消防員宣導防火練英語

法國YouTuber曾任巴黎消防員 他來台深入府城消防日常

大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災

登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救 消防提5保命要招

相關新聞

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

台南市政府搶3倍券商機，日前大力號召各地鄉親來台南消費，並大手筆祭出送豪宅掀起話題；市長黃偉哲近午表示，截至昨晚12點，...

首次親辦護照一處收件便民措施 台南8天領件

配合內政部「首次親辦護照一處收件全程服務便民措施」，台南市政府民政局今在新營戶政事務所辦理示範作業，明（11）日起台南市...

史博館「酷獸來了」3D互動巡展 台南首站蕭壠園區登場

國立歷史博物館規畫的行動博物館「酷獸來了」台南巡展，首站抵達台南蕭壠文化園區，展示趣精彩的3D列印仿真藝術品、互動裝置、...

法國YouTuber曾任巴黎消防員 他來台深入府城消防日常

「來台南參觀消防訓練中心，設施超多樣讓我好想試試！」台南市府消防局，今天邀請曾任法國消防員的文森（Vincent Guy...

台南將軍吼音樂祭周末登場 交通管制看這裡

由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」將於8月15到16日在將軍漁港連續熱唱兩天，周邊並將進行交...

台南測試自駕公車 拚今年載客

南部縣市第一輛自動駕駛公車昨起在南科園區展開3個月不載客測試，預定今年第4季開放民眾假日免費試乘，台南市長黃偉哲表示，希...

嘉市未婚聯誼 月老前遊戲互動

現代人工作忙碌，缺乏交友管道，嘉義市政府與九華山地藏庵昨天辦「2020愛你愛妳、月老傳情」未婚聯誼活動，共20名男性、2...

味全龍隊長發動 雲林捐血送潮T

中華職棒味全龍隊長林旺衛二兒子出生時，妻子曾面臨生死邊緣，最後輸超過1萬C.C.的血液才挽回一命，林昨天號召球員林驛騰、...

律師致力文史研究…謝碧連99歲辭世 台南追思

99歲的台南市文獻委員會前顧問謝碧連今年5月逝世，戒嚴時他為台南第一個社團台南美術會起草章程，也為228受難者湯德章律師...

英仙座流星雨12日爆發 嘉縣6熱點觀賞

英仙座流星雨每年約在7月20至8月20日前後出現，今年最佳觀賞時間為8月12日晚上9點至隔天清晨日出前，嘉義縣政府趁勢推...

夏天豬怕熱常發生窘迫亡 化製廠卻屢遭民眾抗議

天氣熱，豬隻窘迫死亡情況愈多，不論豬場或運送過程，死亡量比其他季節多，雲林養豬協會理事長康富戶說，過去亂丟死豬的情形已不...

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

父親的家庭責任難道就只剩下「付清」的功能了嗎？為了讓爸爸們放輕鬆、消消暑氣，雲林林內教芋部的林內烏塗呷冰店今天下午推出限...

熱門新聞

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

新北版共享單車 最快淡水月底先試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。