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豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲透露台南三倍券抽獎登錄金額累計已破7億元。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲透露台南三倍券抽獎登錄金額累計已破7億元。記者謝進盛／攝影

台南市政府搶3倍券商機，日前大力號召各地鄉親來台南消費，並大手筆祭出送豪宅掀起話題；市長黃偉哲近午表示，截至昨晚12點，登錄金額已超過7億元，誠摯邀請各地消費者來台南消費，登錄抽豪宅。

黃偉哲是出席東山農會咖啡文化館舉辦「龍眼盛夏促銷記者會暨東山休閒農業區推動籌備委員會成立大會」會前受訪時披露台南3倍券登錄金額，黃偉哲說，登錄抽獎金額已經破7億了，市府很努力號召各地鄉親來台南消費，不論三倍券或現金，只要在台南消費滿200元，憑發票就可登錄。

黃偉哲話鋒一轉忙推銷東山區，他說，台南東山是寶地，有很多寶貝，如龍眼、蜂蜜、咖啡、青皮椪柑，這些都是非常非常優質的。

他指出，其實在大東山、大新營區觀光區，在東山、白河、後壁已連成一氣的文化產業觀光之旅，後壁一些社區營造，東山非常好的農特產品，還有白河老街，還有東山鴨頭特別不能錯過，希望各地鄉親來台南，先來東山走一走，品嘗一下咖啡，心情調適一下，然後喝個蜂蜜，吃個龍眼乾，再搭配一下東山鴨頭，用光3倍券，來台南登錄抽豪宅。

台南市長黃偉哲（左一）在東山農會總幹事余淑（第一排右二）、台南市議員沈家鳳（左二）等人陪同 出席東山農會龍眼盛夏促銷記者會暨東山休閒農業區推動籌備委員會成立大會。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左一）在東山農會總幹事余淑（第一排右二）、台南市議員沈家鳳（左二）等人陪同 出席東山農會龍眼盛夏促銷記者會暨東山休閒農業區推動籌備委員會成立大會。記者謝進盛／攝影
黃偉哲與麻豆農會總幹事孫慈敏（左）同框，號召遊客來台南消費三倍券登錄抽豪宅。記者謝進盛／攝影
黃偉哲與麻豆農會總幹事孫慈敏（左）同框，號召遊客來台南消費三倍券登錄抽豪宅。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 咖啡

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