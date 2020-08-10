豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

台南市政府搶3倍券商機，日前大力號召各地鄉親來台南消費，並大手筆祭出送豪宅掀起話題；市長黃偉哲近午表示，截至昨晚12點，登錄金額已超過7億元，誠摯邀請各地消費者來台南消費，登錄抽豪宅。

黃偉哲是出席東山農會咖啡文化館舉辦「龍眼盛夏促銷記者會暨東山休閒農業區推動籌備委員會成立大會」會前受訪時披露台南3倍券登錄金額，黃偉哲說，登錄抽獎金額已經破7億了，市府很努力號召各地鄉親來台南消費，不論三倍券或現金，只要在台南消費滿200元，憑發票就可登錄。

黃偉哲話鋒一轉忙推銷東山區，他說，台南東山是寶地，有很多寶貝，如龍眼、蜂蜜、咖啡、青皮椪柑，這些都是非常非常優質的。