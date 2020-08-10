台南將軍吼音樂祭周末登場 交通管制看這裡

由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」將於8月15到16日在將軍漁港連續熱唱兩天，周邊並將進行交通管制，請參與民眾配合。

觀旅局表示，8月15日活動主題為「王者降臨」，卡司邀請屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九，告五人及高爾宣，壓軸為周興哲；8月16日活動主題為「午后派對」，卡司邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希，壓軸為徐佳瑩。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，配合防疫，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結(https://forms.gle/jFWv7FjGD7KqiD4Q6)填寫聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可。

活動連續2天下午3點起就有舞樂市集所匯集的文創小物與特色胖卡，而位於將軍漁港內觀光海樓二樓的「九叔公餐廳」另有現炒的道地海鮮，活動期間除配合推出限定豪華將軍宴，一樓更匯聚豐富多元的美食、小吃任君選擇，活動現場攤商市集超過100攤，相關消費都可以使用振興三倍券。

觀光旅遊局表示，因應台南夏日音樂節活動辦理，管制時段從8月15日活動當天上午8點起至8月16日晚上12點，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

自行騎車或開車的民眾也請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場週邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區，詳見附圖），現場也將彈性安排境內接駁車服務，巡迴接駁停放車輛較遠之遊客至活動會場。

觀旅局表示，歡迎民眾搭乘大台南公車前往：在新營火車站前新營客運總站搭乘棕幹線、在善化火車站前公車轉運站搭乘橘幹線、台南火車站大台南公車北站搭乘藍幹線；各幹線公車均到佳里轉運站下車，之後轉乘藍10、藍20支線公車即可到達將軍漁港(交通局貼心整理交通懶人卡，詳見附圖)。

此外，也歡迎使用手機直撥55688預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格(台南火車站每車700元、台南高鐵站每車1000元)。

觀旅局也特別提醒參加活動的遊客，最近天氣多變化，請記得隨身攜帶雨具、做好防曬措施及定時補充水分，也請大家一起響應環保，垃圾不落地，共同維護活動場地及水域清潔。更多詳細活動及交通資訊請上「2020台南夏日音樂節」活動官網或撥打06-6353226洽詢。

「2020台南夏日音樂節」活動官網 www.tainanmusic2020.com

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實聯名制表單填寫連結：https://forms.gle/jFWv7FjGD7KqiD4Q6