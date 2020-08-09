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今晚連生成2熱帶低壓明恐成颱風 氣象局：離台灣很近

夏天豬怕熱常發生窘迫亡 化製廠卻屢遭民眾抗議

聯合報 / 記者蔡維斌謝進盛／連線即時報導

天氣熱，豬隻窘迫死亡情況愈多，不論豬場或運送過程，死亡量比其他季節多，雲林養豬協會理事長康富戶說，過去亂丟死豬的情形已不復見，防疫觀念比以前好很多了。

陳姓豬農說，最近天氣炎熱，豬食慾變差，體質較弱的豬也經不起熱，很容易暴斃，有人平均兩、三天或一周就死一頭，所以豬場需用水簾降溫並防止病媒傳染。

蔡姓集運業者說，他們都排定集運路線，並設有GPS定位，主要是要掌握死豬運送去處，非洲豬瘟以來，政府嚴格管制死豬流向，所以目前死豬不像過去丟到場外等住運車到來，就任由在路邊發臭，現在都放在場內並低溫覆蓋等待清運。

政府加強防疫，化製集運不僅受嚴格控管，目前雲林有兩家規模較大的化製廠，也屢遭居民抗議，去年褒忠地區更組成自救會抗爭，讓化製業者深感無奈，但化製是防疫重要一環，業者也希望政府能有一套輔導規範，否則一旦被迫關廠，對國內畜養影響不小。

康富戶說，未來想要再大量復養外銷，從畜養屠宰、環保排廢、工資人力、用藥防疫、集運化製到加工運輸、冷鏈冷凍都要一套完善規畫，重點是要能降低成本，否則在停止外銷那麼久，實難與外國競爭。

台南市目前僅有一處化製廠，除了規模小，且設備老舊，又因離住宅區不遠，曾遭地方抗爭，目前台南市許多養豬戶斃死豬是運往屏東化製，雖然有增設化製廠呼聲，但用地難尋與民意支持與否，只要牽扯到環保議題，推動過程就增加不少難度。

例如，農委會去年就曾規畫在台糖台南六甲、白河、安定、新營四處土地則一設置農業循環資源利用中心，然附近居民認為是堆置排泄物再利用，一面倒抗議不斷，農委會後來又相中柳營八翁酪農區一處近一公頃土地，結果最後也是遭地方抗爭匆促收場，迄今仍是「懸案」。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠說，目前業者弊死豬運往屏東，不少業者都擔心「寄人籬下」存有變數，希望能新建化製廠，但民意與用地問題，是當前很大挑戰。

他說，農委會針對中小型養豬戶有推動小型化製機補助，估計扣除補助後，仍得自行負擔超過百萬元以上，且化製機相當耗電，對於一般養豬戶是很大負擔，除非農委會提高補助金額，否則要推廣，難度不小。

農委會 屏東

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