雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

父親的家庭責任難道就只剩下「付清」的功能了嗎？為了讓爸爸們放輕鬆、消消暑氣，雲林林內教芋部的林內烏塗呷冰店今天下午推出限時的「爸爸來冰倒」比賽，共吸引13組家庭組隊參賽，分工協力吃「大碗公冰」比速度，象徵幫爸爸分憂解勞，展現「愛在心裡口難開」的心意，第一名冰店還送出600元呷冰券，讓大小朋友「吃好吃滿」過夏季。

店長李麗春說，林內鄉烏塗村盛產芋頭，也是冰店的招牌配料，雖然父親節已過，但相信大家愛爸爸的心恆久遠，因此選用芋頭、 芒果、紅龍果、鳳梨等在地友善農作水果，及自煮的紅豆、薏仁和黑糖特製「金芋滿堂」大碗公冰邀大家同樂。

「同樂的氣氛，充分展現各個家庭的凝聚力！」李麗春說，除有20多歲的年輕爸爸帶妻小參與呷冰，也有三代同堂的大家族一起來，參與人數超過200人，冰店加碼提供100碗免費芋頭冰，搭配薩克斯風、電吉他等音樂演奏，使比賽現場氣氛好不熱鬧。

立法委員劉建國、林內鄉長張維崢也做足準備，與鄉親組隊參賽，「開始！」施令一下，大家竭盡所能地吃冰，「你吃料，我吃冰！」、「攪一攪，等冰溶化些，當飲料喝最快！」各隊你一言、我一語，邊吃冰邊分工，最後由「最強呷冰隊」及「新興隊」拔得頭籌。