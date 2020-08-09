影／全國國標舞者以舞會友 5歲劉玥學舞半年即征戰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
5歲劉玥學舞半年，初登場參加全國性的舞蹈錦標賽。記者陳苡葳／攝影
5歲劉玥學舞半年，初登場參加全國性的舞蹈錦標賽。記者陳苡葳／攝影

無論是快板節奏或慢板抒情的舞曲，皆難不倒今天來自全台各地的國標舞者。109年度全國各級學校舞蹈運動錦標賽今天同步於台北、雲林及高雄舉行四場次賽事，雲林縣賽事在雲林國中活動中心登場，共齊聚300多名選手參賽，年齡最大有70多歲的舞者，最小是今年才5歲的劉玥，因跟隨爸媽練舞也跳出興趣，耳濡目染下也學舞近半年。

「看我們教舞、練舞，每天看之後，她就跟著我們一起跳了！」劉玥爸爸說，劉玥雖然年僅5歲，但舞感相當好，學舞近半年，今天初登場參加全國性的錦標賽，以平常心當作是觀摩、學習的機會。

雲林縣體育會運動舞蹈委員會總幹事曹進來說，此賽事主要競賽舞蹈為國標舞，共分為職業公開組、職業組、職業新星組；業餘五項組、業餘組；新人組、壯年組、單項組；大專、高中單項組，大專、高中單人組；國中五項組、國中單項組、國中單人組；國小五項組、國小單項組、國小單人組、國小單人校園組；幼兒單人組，學生單項組。

曹進來表示，往年參賽情況熱絡，經常突破600人次報名，今年受新冠肺炎疫情影響，參賽選手約有300多人，比去年少了近一半，主要為成人組人數下降，但學生組賽況依舊熱絡。

副縣長謝淑亞下午也親臨比賽現場為選手加油打氣，「很開心與舞者們齊聚一堂，也讓雲林人親眼欣賞到力與美的最佳展現！」謝淑亞說，國標舞是許多人熱愛的舞蹈，期能蔚為風潮，並透過舞者們的舞姿，吸引更多人投入學習，發掘優秀選手，有朝一日登上國際舞台創造佳績。

來自全台各地300多名國標舞者齊聚雲林，在今年度全國各級學校舞蹈運動錦標賽舞台上征戰。記者陳苡葳／攝影
來自全台各地300多名國標舞者齊聚雲林，在今年度全國各級學校舞蹈運動錦標賽舞台上征戰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左）親臨比賽現場為選手加油打氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左）親臨比賽現場為選手加油打氣。記者陳苡葳／攝影

國標舞 謝淑亞 新冠肺炎

延伸閱讀

下鄉工讀 大專青年：阿公阿嬤的笑容是我們的維他命

雲林藝術季 「小螺絲」劍玉暖身

汐止喝咖啡跳街舞 婆婆媽媽小學生動起來

專訪／鍾麗緹防疫勤陪家人 透露伊能靜私下心酸舉動

相關新聞

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

父親的家庭責任難道就只剩下「付清」的功能了嗎？為了讓爸爸們放輕鬆、消消暑氣，雲林林內教芋部的林內烏塗呷冰店今天下午推出限...

影／全國國標舞者以舞會友 5歲劉玥學舞半年即征戰

無論是快板節奏或慢板抒情的舞曲，皆難不倒今天來自全台各地的國標舞者。109年度全國各級學校舞蹈運動錦標賽今天同步於台北、...

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

英仙座流星雨每年約在7月20至8月20日前後出現，今年最佳觀賞時間為8月12日晚上9點至隔天清晨日出前，嘉義縣政府趁勢推...

嘉義市立棒球場停車場 明天開放使用

嘉義市前瞻基礎建設計畫「步行散策、樂活水岸」工程，整建市立棒球場周邊環境，目前KANO入口廣場大致完成，正進行最後電力及...

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

台中市一名因腦部損傷長期臥床的市民，因家裡活動空間小，移動不便，多年來沒有好好泡過澡，但因為家人向衛生局提出長照2.0長...

國1北上台南系統至永康連3天夜間封閉施工 用路人改道

「台南都會區北外環道路第3期新建工程」正如火如荼施工，配合鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，將於8月10至12日，每晚1...

沙卡里巴轉租亂象 南市清查中

台南市知名的「沙卡里巴」公有市場是許多在地人及遊客必訪的傳統美食區，有店家指稱，長期以來幾乎三分之二攤商都違法當「二房東...

遭強制驅離 沙卡里巴店家：我才是受害者

針對「沙卡里巴」市場攤位轉租牟利亂象，台南市府表示，本月11日將強制驅離向二房東承租的店家，名店「冠津海鮮粥」首當其衝，...

嘉縣綠衣天使 守護失智老人

嘉義縣全國首創成立「綠衣失智友善天使」，縣府衛生局結盟嘉義郵局，號召郵務士擔任失智友善天使，透過每天穿梭村里巷弄家戶投遞...

台南7實小畢業生 等不到實中

台南市新化區口埤實驗國小今年15名應屆畢業生，有近一半6人選擇集體升上偏鄉左鎮國中，創下歷年來罕見現象，台南市有7所市立...

反對南山公墓開發案 環團：它是台南走向國際鑰匙

台南市南區南山公墓占地100多公頃，地方要求開發聲浪大，台南市府也規畫設置殯葬區，但是環團、文史團體反對聲浪大，前晚在演...

陳澄波57件作品 進駐嘉市美術館

陳澄波文化基金會董事長陳立栢，將捐贈陳澄波油畫作品「展望諸羅城」、「側臥閱讀裸女」及「八月城隍祭典」，和水墨、淡彩、炭筆...

熱門新聞

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

防疫升溫8大場所要戴口罩 桂花巷多數遊客沒在怕

國1北上台南系統至永康連3天夜間封閉施工 用路人改道

撐20多年被檢舉違規 清水大秀夜市昨晚吹熄燈號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。