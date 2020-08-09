影／全國國標舞者以舞會友 5歲劉玥學舞半年即征戰

無論是快板節奏或慢板抒情的舞曲，皆難不倒今天來自全台各地的國標舞者。109年度全國各級學校舞蹈運動錦標賽今天同步於台北、雲林及高雄舉行四場次賽事，雲林縣賽事在雲林國中活動中心登場，共齊聚300多名選手參賽，年齡最大有70多歲的舞者，最小是今年才5歲的劉玥，因跟隨爸媽練舞也跳出興趣，耳濡目染下也學舞近半年。

「看我們教舞、練舞，每天看之後，她就跟著我們一起跳了！」劉玥爸爸說，劉玥雖然年僅5歲，但舞感相當好，學舞近半年，今天初登場參加全國性的錦標賽，以平常心當作是觀摩、學習的機會。

雲林縣體育會運動舞蹈委員會總幹事曹進來說，此賽事主要競賽舞蹈為國標舞，共分為職業公開組、職業組、職業新星組；業餘五項組、業餘組；新人組、壯年組、單項組；大專、高中單項組，大專、高中單人組；國中五項組、國中單項組、國中單人組；國小五項組、國小單項組、國小單人組、國小單人校園組；幼兒單人組，學生單項組。

曹進來表示，往年參賽情況熱絡，經常突破600人次報名，今年受新冠肺炎疫情影響，參賽選手約有300多人，比去年少了近一半，主要為成人組人數下降，但學生組賽況依舊熱絡。