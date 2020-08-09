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台南鹽水大眾廟 見證地方鹽水發展轉變

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水大眾廟，又名聚波亭大眾廟，見證地方發展過程。記者謝進盛／攝影
台南鹽水大眾廟，又名聚波亭大眾廟，見證地方發展過程。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水區衛生所旁的鹽水大眾廟，又稱聚波亭大眾廟，主祀唐朝名將雷萬春，為市定古蹟，廟前殘存的溝渠月津港遺跡，見證鹽水發展滄海桑田轉變，是地方歷史重要刻痕。

鹽水昔稱月港，為天然內港，曾是台灣第四大城，大眾廟相傳建於明永曆17年（西元1663年），廟前聚波亭比大眾廟建廟更早。

廟方沿革記載；明宣德7年（西元1432年），有人就在古榕樹築涼亭，名為聚波亭。明永曆16年（西元1662年）鄭成功部將何積善及范文章等，帶領大批移民入台，在亭前開闢為貿易港，往返廈門等地船舶停靠，何積善等整修聚波亭，「聚波漁火」景色，地方流傳迄今。

大眾廟主祀雷府千歲（雷萬春），也供奉黑虎將軍、謝將軍、范將軍、地藏王菩薩、觀世音菩薩、註生娘娘、福德正神、十殿閻羅王等神明，雷萬春是唐朝將領；歷史記載，安史之亂時，雷萬春迎戰叛軍遭射中7箭挺立於城上怒斥叛軍，對方膽破倉促而退，雷英勇殉職，為後人祭拜。

而早年鹽水往來大陸船隻，遇風浪險惡或海盜侵犯，奉祀雷府千歲神尊船隻，傳說雷府千歲顯神威驚退海盜，感謝神恩，地方擇定每年農曆6月15日恭祝雷府千歲聖誕千秋。

進入大眾廟內，更有早期廟祝以約5000張麻將牌製成小廟，供奉武財神，成為少見「廟中廟」。許多廟都有些靈驗傳聞，大眾廟也不例外；如後殿土地公神像鬍鬚，傳出長度原本只到神像肚子，目前部分已長到神桌上，長出鬍鬚和原本鬍鬚顏色也不一樣，不論真假，也讓大眾廟名聲更響亮。

衛生所 月津港 註生娘娘

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