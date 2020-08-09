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英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供

英仙座流星雨每年約在7月20至8月20日前後出現，今年最佳觀賞時間為8月12日晚上9點至隔天清晨日出前，嘉義縣政府趁勢推出6大必去觀星點，如阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站、二萬坪等，歡迎民眾順遊阿里山。

嘉義縣長翁章梁表示，平時看夜景、看星星、看煙火的機會很多，但是想要看天文版的炫麗煙火秀卻是機會難得，這次特別推出嘉義縣6大必去的觀星熱點，除了阿里山森林遊樂園區內的景點，淺山區的梅山太興岩步道、番路牛埔仔愛情大草原，都是屬於「低光害」、「無建物遮蔽」的必看點。

嘉義縣政府表示，預計8月12日英仙座流星雨每小時最多將可達100顆流星，用肉眼就可看見，加上大阿里山區的海拔高度及視野開闊的優勢，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，有機會看見一場最壯麗、最高解析度的流星雨。

文化觀光局長許有仁表示，此次觀星景點以台18線及166線觀光軸線為主打，發揮大阿里山區海拔高度、地理位置及無光害干擾的觀星優勢，加上林務局提供國人年底前，任選國家森林遊樂區免費入園1次優惠，歡迎遊客把握機會到「嘉」賞流星雨，體驗阿里山美景，品嘗在地美食。

英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供
英仙座流星雨將來臨，嘉義縣府推出6大必去觀星點，邀民眾前往。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 嘉義 遊樂園

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