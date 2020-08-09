英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

英仙座流星雨每年約在7月20至8月20日前後出現，今年最佳觀賞時間為8月12日晚上9點至隔天清晨日出前，嘉義縣政府趁勢推出6大必去觀星點，如阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站、二萬坪等，歡迎民眾順遊阿里山。

嘉義縣長翁章梁表示，平時看夜景、看星星、看煙火的機會很多，但是想要看天文版的炫麗煙火秀卻是機會難得，這次特別推出嘉義縣6大必去的觀星熱點，除了阿里山森林遊樂園區內的景點，淺山區的梅山太興岩步道、番路牛埔仔愛情大草原，都是屬於「低光害」、「無建物遮蔽」的必看點。

嘉義縣政府表示，預計8月12日英仙座流星雨每小時最多將可達100顆流星，用肉眼就可看見，加上大阿里山區的海拔高度及視野開闊的優勢，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，有機會看見一場最壯麗、最高解析度的流星雨。