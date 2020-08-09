嘉義市立棒球場停車場 明天開放使用
嘉義市前瞻基礎建設計畫「步行散策、樂活水岸」工程，整建市立棒球場周邊環境，目前KANO入口廣場大致完成，正進行最後電力及植栽工程，其中棒球場停車場部分已提前改善完成，將自8月10日起開放民眾使用。
市府觀光新聞處表示，開放空間為東側停車場，靠近市立棒球場5-8號門，共計有366格機車停車格與130格汽車停車格，並將停車場內人行道拓寬為2公尺。
觀光新聞處表示，「步行散策、樂活水岸」該工程改善鋪面老舊、人行動線阻礙及區內排水不良等，停車場部分區域改善後，接下來還有市立棒球場與嘉義公園間表參道人行道鋪面改善工程，將自8月10日起至10月31日封閉施工，要往返停車場與嘉義公園間的民眾，請改由嘉義公園大門進出，詳請請參考現場張貼動線告示牌。
同時籲請民眾，施工期間造成不便，請市民朋友諒解，行經工區周邊時請注意行車安全，市府會全力督導工程，確保能如質如期完工，儘早還給市民舒適便利的生活空間。
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