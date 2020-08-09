近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

台中市一名因腦部損傷長期臥床的市民，因家裡活動空間小，移動不便，多年來沒有好好泡過澡，但因為家人向衛生局提出長照2.0長照沐浴車服務後，服務團隊前往其家中搭起行動浴槽，以及在組合式移動護架協助下，順利替他洗了個好澡。

衛生局長曾梓展說，這位行動不便的市民，因早年腦部損傷必須長期臥床，家人說已有近50年沒泡過澡，從他洗過澡後的神請可以得知，這次的服務讓他身心都得到放鬆。

曾梓展說，為打造多元且完善的長期照顧服務資源，台中市政府提供到宅沐浴服務，目前全市到宅沐浴車服務單位特有2家，共6輛車提供市民申請。個案申請後可以由到宅沐浴專用福祉車攜帶行動浴槽到案家，進行沐浴前評估及提供全身式沐浴，讓社區家裡臥床不便的失能長輩「浴見幸福」。

他說，凡居住於台中市境內，65歲以上失能老人、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上，如有沐浴服務需求者皆可提出申請。