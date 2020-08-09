快訊

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

國1北上台南系統至永康連3天夜間封閉施工 用路人改道

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國1北上台南系統至永康交流道，將連3天夜間封閉施工，圖為替代道路路線。記者謝進盛／翻攝
國1北上台南系統至永康交流道，將連3天夜間封閉施工，圖為替代道路路線。記者謝進盛／翻攝

「台南都會區北外環道路第3期新建工程」正如火如荼施工，配合鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，將於8月10至12日，每晚10時起至翌日6時，封閉中山高台南系統至永康交流道北上路段，籲請用路人改道因應。

永康警分局表示，已規畫勤務於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控，提醒民眾，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進。

另外，用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，呼籲行經路口務必禮讓行人。警方將主動連線警廣，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，供用路人行車參考。

改道路線如下：國道1號永康交流道→台1線東行→新港社大道→國道8號新巿交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。

延伸閱讀

台南都會區北外環道路工程 國道永康至台南段交通管制

影／永康槍擊案1人腹部中槍 警分局300公尺外逮人

台南永康清晨發生債務糾紛槍擊案1送醫 警4小時逮人

速限40依高速公路超速處罰？交通事故研究基金會也栽了

相關新聞

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

台中市一名因腦部損傷長期臥床的市民，因家裡活動空間小，移動不便，多年來沒有好好泡過澡，但因為家人向衛生局提出長照2.0長...

國1北上台南系統至永康連3天夜間封閉施工 用路人改道

「台南都會區北外環道路第3期新建工程」正如火如荼施工，配合鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，將於8月10至12日，每晚1...

沙卡里巴轉租亂象 南市清查中

台南市知名的「沙卡里巴」公有市場是許多在地人及遊客必訪的傳統美食區，有店家指稱，長期以來幾乎三分之二攤商都違法當「二房東...

遭強制驅離 沙卡里巴店家：我才是受害者

針對「沙卡里巴」市場攤位轉租牟利亂象，台南市府表示，本月11日將強制驅離向二房東承租的店家，名店「冠津海鮮粥」首當其衝，...

嘉縣綠衣天使 守護失智老人

嘉義縣全國首創成立「綠衣失智友善天使」，縣府衛生局結盟嘉義郵局，號召郵務士擔任失智友善天使，透過每天穿梭村里巷弄家戶投遞...

台南7實小畢業生 等不到實中

台南市新化區口埤實驗國小今年15名應屆畢業生，有近一半6人選擇集體升上偏鄉左鎮國中，創下歷年來罕見現象，台南市有7所市立...

反對南山公墓開發案 環團：它是台南走向國際鑰匙

台南市南區南山公墓占地100多公頃，地方要求開發聲浪大，台南市府也規畫設置殯葬區，但是環團、文史團體反對聲浪大，前晚在演...

陳澄波57件作品 進駐嘉市美術館

陳澄波文化基金會董事長陳立栢，將捐贈陳澄波油畫作品「展望諸羅城」、「側臥閱讀裸女」及「八月城隍祭典」，和水墨、淡彩、炭筆...

老農種酪梨得冠 獎金捐弱勢

嘉義縣竹崎鄉是全台最大酪梨產地，鄉農會昨天在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑賽頒獎，以及酪梨幸福食譜發表品嘗，榮獲冠軍的6...

台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

台南新化區復興路、信義路一棟荒廢多年老屋，昨天下午突然發出巨響，街坊鄰居以為「爆炸」紛紛外出查看，疑似大樹壓垮石棉瓦屋頂...

南鐵拒拆戶陳致曉辦父親節活動：要再強拆就擋拆

今天父親節，反南鐵東移自救會長陳致曉傍晚與屏東環保聯盟成員在陳宅舉辦父親節活動，陳致曉說，父親因為南鐵東移案罹患失智症，...

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

「太扯了吧！這座大鐵門你要拖去哪裡？」雲林縣東勢鄉一所小學附近，今天下午發現一名男子鬼鬼祟祟用小拉車拉著一座伸縮鐵捲門，...

熱門新聞

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

這裡才是偽出國勝地！峇里島在雲林去過的人才知道

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

獨／疫情持續升溫 日月潭萬人泳渡加強防疫不排除停辦

台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

大台南會展中心明年完工 特殊設計讓81公尺空間沒柱子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。