國1北上台南系統至永康連3天夜間封閉施工 用路人改道

「台南都會區北外環道路第3期新建工程」正如火如荼施工，配合鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，將於8月10至12日，每晚10時起至翌日6時，封閉中山高台南系統至永康交流道北上路段，籲請用路人改道因應。

永康警分局表示，已規畫勤務於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控，提醒民眾，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進。

另外，用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，呼籲行經路口務必禮讓行人。警方將主動連線警廣，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，供用路人行車參考。

改道路線如下：國道1號永康交流道→台1線東行→新港社大道→國道8號新巿交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。