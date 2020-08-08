台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

台南新化區復興路、信義路一棟荒廢多年老屋，昨天下午突然發出巨響，街坊鄰居以為「爆炸」紛紛外出查看，疑似大樹壓垮石棉瓦屋頂，導致磚造牆壁龜裂出現傾斜，「老屋快倒塌」引起恐慌，新化區長吳金喜說，已聯絡屋主先拆除磚牆，若無安全之虞，明天就會請廠商撤現場圍籬封鎖，恢復交通。

這棟二層樓房子年久失修，荒廢多年，據鄰居說，早年是一家紡織公司倉庫，屋主住在前棟，多年來因樹葉掉落及結果期鳥類聚集覓食，到處鳥糞汙染環境，多次向屋主反應處理。

這次因樹木長期不修剪壓到房子，雖然拆除牆壁了，但希望老舊房子可以拆掉，畢竟在市區四周都是房子，還有變電箱，大家害怕發生意外。

昨天下午近5點，很多人出來倒垃圾，聽到「爆裂聲」都嚇壞了，抬頭看到二樓磚造牆壁出現裂縫及嚴重傾斜，擔心房子倒塌砸到人車，警、消進行封鎖，禁止人車通行。