南鐵拒拆戶陳致曉辦父親節活動：要再強拆就擋拆

今天父親節，反南鐵東移自救會長陳致曉傍晚與屏東環保聯盟成員在陳宅舉辦父親節活動，陳致曉說，父親因為南鐵東移案罹患失智症，上月23日又面臨強拆，也許今年在這裡過父親節會是最後一次，至於面對未來強拆作業，「若要再拆，我們就再來擋」。

目前台南鐵路地下化工程拒拆戶僅剩陳致曉一戶，陳致曉的母親陳蔡信美今天在庭院洗愛玉，父親陳割則是坐在一旁，陳說，那是父母童年最美好的回憶之一，所以今天除了切蛋糕之外，特別安排這樣的活動。

陳致曉受訪時表示，位在台南市東區青年路的這間房子，為父母在民國61年和建築師設計的，有許多家的回憶，父親因為南鐵東移案失智，前陣子又面臨強拆，好不容易擋下來，但老實說真的不知道可以撐到何時，此次在這個地方過父親節可能是最後一次。

陳致曉說，7月23日強拆不成，很擔心鐵道局隨時會再來強拆，預期要來拆應該會再發強拆令，屆時再來擋拆。