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扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
偷了學校鐵門的蔡姓男子推著笨重的鐵門頂著大太陽一路走，被警察發現逮個正著。記者蔡維斌／翻攝
偷了學校鐵門的蔡姓男子推著笨重的鐵門頂著大太陽一路走，被警察發現逮個正著。記者蔡維斌／翻攝

「太扯了吧！這座大鐵門你要拖去哪裡？」雲林縣東勢鄉一所小學附近，今天下午發現一名男子鬼鬼祟祟用小拉車拉著一座伸縮鐵捲門，警察攔下男子盤問，追查才知竟是附近小學的校門，當場將男子逮回警所偵訊，學校說是舊宿舍區拆下的鐵門並非校門，警方訊後依竊盜罪將他移送法辦。

39歲蔡嫌，有竊盜前科，為東勢鄉人，今天中午他在一所小學，偷走一座重達120公斤的不鏽鋼伸縮式鐵捲門，因國小離派出所不到100公尺，蔡嫌行竊後抄小路，準備前往麥寮變賣，因路途遠，還有4、5公里，鐵門相當重，頂著大太陽拉著走很吃力，他沿路多次休息，才被巡邏警方發現。

東勢鄉安南派出所長吳勝凱、警員陳玠甫今天中午執行勤務時，在轄區產業道路看到一名男子，以手推車搬運重達近120公斤的白鐵伸縮門，形跡可疑，清查男子身分發覺是轄內竊盜慣犯。

男子看到警察，神色慌張不知所措，員警問他「這個白鐵門很重，哪裡來的？要推去那裡？」男子眼神閃爍無法交代，禁不住員警追問，終於坦承是偷來的。

男子警訊時表示，因缺錢花用才會心生歹念，趁學校放暑假去偷鐵門，原以為神不知鬼不覺，沒想到半路遇警察「賊星該敗！」。警方訊後將他移送法辦。

學校大門竟會被偷？校方得知後向警方說明，這伸縮門是校旁舊宿舍區拆下的，先暫時放在牆邊，想說鐵門很重應不會丟掉，竟還是被偷。

偷了學校鐵門的蔡姓男子推著笨重的鐵門頂著大太陽一路走，被警察發現逮個正著。記者蔡維斌／翻攝
偷了學校鐵門的蔡姓男子推著笨重的鐵門頂著大太陽一路走，被警察發現逮個正著。記者蔡維斌／翻攝

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