阿爸ㄟ「跤頭趺」承載家庭的苦 他腳底按摩疼惜老爸

每個家庭的老爸勞苦奔波，罹上關節炎、腰痠背痛，承受著家庭的痛，多少旅外讀書的年輕人多久沒有好好和老爸說說話，關心阿爸的身體呢？雲林縣林內鄉今天一場摸摸阿爸ㄟ「跤頭趺」孝行活動，讓鐵漢老爸，不禁落下男人淚。

身為人父的林內鄉長張維崢，在開場致詞時一番表白，讓台下許多父子感同身受，他說，以前常常看到老爸工作回家，手扶著膝蓋摸了又摸，看似膝蓋不舒服，三不五時敲敲小腿，唉聲嘆氣？問他怎麼了，老人家總只搖頭一話不說，這就是為人父的心情，老人家膝蓋承載著一家人的苦。

張維崢說，為人子的孝心不需要花俏的言語或美輪美奐的包裝，只需要用心體會，以實際行動表達出關懷的初心，老爸就能懂，也能感受溫暖，子欲養親不在、坐而言不如起而行，隨時關心一下父母，讓愛隨行，就是送給老爸最好禮物。

林內鄉今天表揚模範父親，一場親子腿部按摩，讓子女用手輕撫父母辛勞造成的「疼痛」，摸摸老爸的「跤頭趺」（膝蓋），藉以傳遞子女的愛，感受親情的溫暖，難得父子情在台上演出，有人感到羞澀，也有人真情流露，感動全場。

今天受表揚的模範父親，坪頂林海長、烏塗林秋男、林茂陳正時、林北陳竹根、重興黃連柱、烏麻陳元祥、林南林榮源、湖本林文欽、林中廖富本、九芎林進旗 。

林中村廖富本成立雲林縣勝淵慈善會，救濟單親及貧窮，持續三十餘載，備受推崇，獲選為林內鄉模範父親代表。