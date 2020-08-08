大林慈濟20周年慶 多名重症求治重生患者回娘家感恩

嘉義縣大林慈濟醫院今天歡慶20周年，多名重症求治重生患者回「娘家」，向醫療團隊表達感恩；甫於全中運奪角力金牌團隊選手與教練，特地前來見證運動醫學團隊支援，助選手奪牌圓夢。

角力隊李信恆全中運前1個月練習不慎成腳掌骨折，經運動醫學中心治療忍痛上場奪金牌；30歲蔡人傑血糖過高昏迷，導致左足壞死面臨截肢；高中生簡廷宇年初急診瞳孔放大、昏迷指數3命在旦夕，他們都在外科團隊救治下重拾健康。

另，心肌梗塞個案江永鏞，經放置葉克膜與導管檢查處置後搶救成功；患有20年前幾乎等同「絕症」疱瘡的施建德，原本全身長滿水泡難以開口、進食與入睡，在內科團隊努力下恢復健康皮膚。

17年前阿里山小火車翻覆、15年前遊覽車國道翻覆等多起意外，大林慈濟承擔搶救大量傷患的任務。2014年成為重度級急救責任醫院，支援雲林若瑟等醫院醫療服務，參與亞洲、中東等國際義診與醫療合作，讓醫療的愛從大林擴展到台灣各地與國際。

大林慈濟以區域教學提供醫學中心級醫療，在雲嘉地區最早執行多重器官捐贈與移植，是繼高雄長庚後率先進行活體肝臟移植，更在今年達成腎臟移植存活率全國第一。