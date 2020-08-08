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黃金蝙蝠將在台灣滅跡 保育人士辦蝠婚禮籲政府保育

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
超可愛的黃金蝙蝠被譽為最漂亮的蝙蝠。圖／張恒嘉提供
超可愛的黃金蝙蝠被譽為最漂亮的蝙蝠。圖／張恒嘉提供

8月正是黃金蝙蝠繁殖季，這時候蝙蝠要當爸爸了！只是近來台灣黃金蝙蝠數量爆減，被國際保育組織列為「近危」等級生物，亞洲唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館甚感憂心，特選在父親節為蝠爸爸辦婚禮，以生態教育闖關方式，為蝙蝠辦桌喜宴，籲請民眾和政府重視保育，期讓黃金蝙蝠數量回增。

黃金蝙蝠館加碼以農村環保音樂會，在蝙蝠婚禮唱出蝙蝠保育心聲，蝙蝠館長張恒嘉說，黃金蝙蝠被譽為最美麗的蝙蝠，分布於巴基斯坦、西藏、印度和台灣等地，國內又以雲林群聚為多，過去水林許家古宅、北港糖廠都有數百隻到上千隻黃金蝠，如今這兩處的黃金蝠已消失不見蹤跡。

張恒嘉說，黃金蝙蝠快速減少，原本國內保育記錄中數量最多的水林許宅和北港糖廠已被除名，並也被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN簡稱紅皮書），列為「近危」等級的生物，亟需政府協助推動保育，否則難保黃金蝙蝠不會在台灣消失。

他說，黃金蝙蝠冬眠後，約在4、5月開始交配，6、7月繁殖，牠雖屬長壽動物但每胎只生1隻，哺乳期約1.5個月，8月蝙蝠當上爸爸，所以館方選擇在父親節廣邀保育團體和無毒青農，一起為蝠爸爸辦婚禮，透過一攤攤的保育闖關，取代辦桌，從海洋到天空教育小朋友如何保育，算是給黃金蝠最大的父親節禮物。

這場蝠婚禮吸引大家批家長帶小朋友參加，現場熱鬧滾滾。經過多年調查，館方認為黃金蝙蝠銳減，與農藥、光害及氣候環境變遷有關，期待這場象徵性的保育婚禮，喚起民眾和政府重視保育，讓黃金蝙蝠數量回增。

台灣黃金蝙蝠吸引國外保育專家來踏訪，一隻可愛黃金蝠停在學者的頭上。圖／張恒嘉提供
台灣黃金蝙蝠吸引國外保育專家來踏訪，一隻可愛黃金蝠停在學者的頭上。圖／張恒嘉提供
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要。記者蔡維斌／攝影
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要。記者蔡維斌／攝影
黃金扁蝠很愛吃農業害蟲斜紋夜盜蛾，是農作蟲害的天敵，更是無毒農業的助手，保育人士倡議政府全面推動保育。圖／張恒嘉提供
黃金扁蝠很愛吃農業害蟲斜紋夜盜蛾，是農作蟲害的天敵，更是無毒農業的助手，保育人士倡議政府全面推動保育。圖／張恒嘉提供
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要。記者蔡維斌／攝影
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要。記者蔡維斌／攝影
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
黃金蝙蝠館舉辦蝙蝠婚禮，推出一攤攤的保育闖關，像為蝙蝠辦喜宴，藉以教育小朋友生物保育的重要，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
懷孕期的黃金蝙蝠媽媽腹部明顯變大。圖／張恒嘉提供
懷孕期的黃金蝙蝠媽媽腹部明顯變大。圖／張恒嘉提供
剛出生可愛的黃金蝠寶寶躲在蝠媽媽懷裡吸奶哺乳。圖／張恒嘉提供
剛出生可愛的黃金蝠寶寶躲在蝠媽媽懷裡吸奶哺乳。圖／張恒嘉提供

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