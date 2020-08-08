警救援摔落田老翁 台南善化分局表揚員警
台南善化警分局溪美派出所昨天深夜接獲路人報案，偏僻漆黑的大窟邊路旁田裏有一輛電動車翻落，溪美所警員黃旭誌到場察看，只見四周一遍漆黑下著雨，「隱約聽到有氣無力的哀嚎聲音」，黃旭誌拿起手電筒向四周田裏搜尋，發現老翁倒臥在爛泥田裏，一旁還有電動車，當時老翁一身是泥浸泡在田中，疑似失溫。
原來是善化區六分里東勢宅84歲黃姓老人，昨晚騎四輪電動車外出散步，到深夜仍未返家，長子發現父親久出未歸又下起傾盆大雨，急忙外出找尋未獲，後來報警。
黃旭誌發現老人立即通知救護車，深怕老翁失溫發生意外，直接踩著爛泥下到田裏先將老翁扶起。救護車及接到通知的家屬到場後，老翁堅持不上救護車，經救護員初步檢查並未受傷，現場所有人員合力將老翁扶坐輪椅及將四輪電動車搬上道路，交由家屬自行帶回返家休養，其子不斷向警方道謝不致發生撼事。
善化警分局長方國璽下午表揚警員黃旭誌，他表示很欣慰黃旭誌發揮主動積極、為民服務精神，先確保老翁人車安全防止意外，視民如親的為民服務精神值得學習。
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