警救援摔落田老翁 台南善化分局表揚員警

台南善化警分局溪美派出所昨天深夜接獲路人報案，偏僻漆黑的大窟邊路旁田裏有一輛電動車翻落，溪美所警員黃旭誌到場察看，只見四周一遍漆黑下著雨，「隱約聽到有氣無力的哀嚎聲音」，黃旭誌拿起手電筒向四周田裏搜尋，發現老翁倒臥在爛泥田裏，一旁還有電動車，當時老翁一身是泥浸泡在田中，疑似失溫。

原來是善化區六分里東勢宅84歲黃姓老人，昨晚騎四輪電動車外出散步，到深夜仍未返家，長子發現父親久出未歸又下起傾盆大雨，急忙外出找尋未獲，後來報警。

黃旭誌發現老人立即通知救護車，深怕老翁失溫發生意外，直接踩著爛泥下到田裏先將老翁扶起。救護車及接到通知的家屬到場後，老翁堅持不上救護車，經救護員初步檢查並未受傷，現場所有人員合力將老翁扶坐輪椅及將四輪電動車搬上道路，交由家屬自行帶回返家休養，其子不斷向警方道謝不致發生撼事。