阿里山森林遊樂區免費入園發威 7月遊客突破10萬大關

疫情解封，安心旅遊啟動加三倍券發放，林務局公告全台12處國家森林遊樂園區，7月15日到今年底，可任選一處免費入園一次，避暑勝地嘉義縣阿里山遊樂區入園人數大增，嘉義林區管理處統計，7月入園人數共計10萬7941人，其中5萬6189人免票入園。

7月10萬7941入園，雖比去年同期7月12萬2941人少，但疫情爆發以來，單月入園人數創新高，林務局統計，12個國家森林遊樂區免費入園，首個周末假期遊客統計出爐，阿里山共擠進1萬2394人，高居全台之冠，比去年同期平均人數1萬984人，成長超過一成二。

入夏以來高溫居高不下，海拔逾2千公尺的阿里山，平均溫度不到攝氏20度，涼爽宜人，住宿不必吹冷氣，由於每人只能到一處免費入園，不少民眾都希望選擇最划算的森林遊樂區，以全票票價來說，阿里山遊樂區200元，一家4名大人入園就節省800元。

另，嘉義林管處結合遊樂區商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動，到8月31日前，平日及假日全票都是為優惠價100元，住宿園區旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，業者紛紛推搭三倍券優惠。

阿里山遊樂區遊客人潮及訂房湧現，平日逾2千人以上入園，園區14家旅館飯店，假日訂房客滿到8月底，平日也有8、9成訂房率，在園區經營高峰大飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，清明連假被中央疫情指揮中心列為警示區後，重創觀光，業者苦撐，好不容易盼到疫情解封，遊客回籠，暑假旅遊旺到8月底。