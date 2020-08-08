台南都會區北外環道路工程 國道永康至台南段交通管制

內政部營建署南區工程處為辦理「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼箱型梁免拆鋼模及防護底板安裝作業，將自後天（8月10日）至12日每日晚間10時至翌日清晨6時，封閉國道1號永康交流道至台南系統交流道間北向主線道，實施施工交通管制，台南市警局交通大隊提醒用路人提早因應，改道行駛。

台南市交通大隊指出，請用路人配合提前改道，建議改道路線為車輛下國道1號永康交流道，東行省道台1線，左轉新港社大道，左轉國道8號聯絡道上新巿交流道（西行），接國道1號台南系統交流道。

交通大隊表示，施工期間進行車道封閉採改行替代道路通行，實施交通管制範圍及周邊道路勢必會造成車輛壅塞狀況，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，也請車輛駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。