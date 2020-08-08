台南都會區北外環道路工程 國道永康至台南段交通管制
內政部營建署南區工程處為辦理「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼箱型梁免拆鋼模及防護底板安裝作業，將自後天（8月10日）至12日每日晚間10時至翌日清晨6時，封閉國道1號永康交流道至台南系統交流道間北向主線道，實施施工交通管制，台南市警局交通大隊提醒用路人提早因應，改道行駛。
台南市交通大隊指出，請用路人配合提前改道，建議改道路線為車輛下國道1號永康交流道，東行省道台1線，左轉新港社大道，左轉國道8號聯絡道上新巿交流道（西行），接國道1號台南系統交流道。
交通大隊表示，施工期間進行車道封閉採改行替代道路通行，實施交通管制範圍及周邊道路勢必會造成車輛壅塞狀況，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，也請車輛駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言