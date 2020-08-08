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曾見義勇為跳水救人 台南六甲模範父親沈主榮接受市府表揚

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區公所今天表揚11位模範父親。圖／六甲區公所提供
台南市六甲區公所今天表揚11位模範父親。圖／六甲區公所提供

台南市六甲區公所今天8月8日在六甲國中活動中心舉辦109年模範父親表揚暨性別平等宣導大會，區長陳啓榮致贈賀匾給今年11位模範父親代表，並安排奉茶感恩禮，感謝父親多年來的付出與辛勞，並在活動中結合公益視障按摩、家扶義賣及林鳳社區特色農產品行銷。

區長陳啟榮也代表市長黃偉哲表彰父親們對家庭與社會的付出和貢獻，感謝爸爸們為家庭、子女犧牲奉獻的無私精神，提醒大家多關心自己的爸爸，並一起向辛苦的爸爸們說聲父親節快樂！

六甲區公所表示，今年晶鑽爸爸由甲南里沈主榮代表六甲區參加臺南市政府表揚。沈主榮擔任35年鄰長、為人熱心公益，曾於民國91年期間見鄰近農民落水，更是奮不顧身跳入水圳將農民救起，其英勇救人的事蹟，在鄰里廣為流傳。

六甲區模範父親代表分別有六甲里陳榮雄、甲東里陳明郡、甲南里沈主榮、七甲里黃德明、二甲里陳直江、水林里陳騫、中社里林森茂、龜港里許水盛、菁埔里李水、王爺里方茂連、大丘里張銀生等11人。

台南市六甲區公所今天表揚11位模範父親。圖／六甲區公所提供
台南市六甲區公所今天表揚11位模範父親。圖／六甲區公所提供

父親節 黃偉哲

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