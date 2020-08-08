要當垃圾還是寶貝？台南走向國際兩把鑰匙：史蹟、公墓

台南市南區南山公墓占地100多公頃，地方要求開發聲浪大，市府也規畫設置殯葬區，但環團、文史團體反對聲浪大，昨晚在演講會上要求市府暫不開發，等完成調查、文資審議、溝通，才能談規畫。環保團體強調，這裡不是公墓，而是博物館，台南要走向國際，就要遵照永續指標。

台南社大海廢小組召集人晁瑞光，昨晚應邀在政大書城演講「從水交社到竹溪整治-看南山」吸引環團、文史團體人員參加。晁瑞光表示，市府規畫把殯儀館遷到南山公墓並設置殯葬區，他認為殯儀館旁仍有土地可利用，若要規畫也應選在對面，不應選在內有豐富生態和古墓的南山公墓內。當務之急，不是急著規畫，而是整頓公墓附近疑似侵占等亂象。

南山公墓地貌上保持著丘陵地形，竹溪往西南到新都路日新溪段才是趕潮河段。晁瑞光表示，南山公墓從古墓群到近代名人墳墓都有，且古墓比鄭成功來台還要早，代表著先人來台開墾的歷史與文化，相當珍貴，已不是單純的公墓，而是一處文史博物館和最美的生態區。

為了讓公部門了解南山公墓豐富的文史遺跡，民間單位也主動進入調查，目前已送至少50處具有保存價值的墓資料給文資處，希望能獲得重視。晁瑞光說，當時規畫水交社文化園區就發現古墓群，但這也提醒，舊城區的南門城以南，還有更多先人遺跡埋在地下。而這些都可透過X光、透地雷達來找出，也應用在南山公墓的文資調查上，留住珍貴史蹟。