影／捏麵達人3分鐘創作鸚哥 她從12生肖捏到角落生物
嘉義縣溪口鄉藝術捏麵人創作者陳美麗，60多年前看父親在廟口捏麵人，之後跟叔叔、北港捏麵達人陳清其學習，成為許多社區捏麵人教師，她直言傳統藝術也要跟流行，像「角落生物」是近年最受歡迎造型，她也將捏麵人手藝傳給女兒，要代代相傳、延續家傳捏麵人手藝。
嘉義文創園區「嘉家酒－兒童教育體驗展」遊樂園市集，今天開展至明年2月底，本周六日下午還有嘉酒遊樂園市集，有50攤文創手作美食市集，包括高雄大樹傳承三代「南香冰室」，在地知名餐車設計品牌「酷賣客」的「晒字讀茶、創意復刻飲」，及溪口傳統藝術捏麵人陳美麗現場教學、展售捏麵人。
70歲的陳美麗表示，60多年前曾看過父親在廟會捏麵人，當時1支捏麵人約2角到5角，小朋友買支糯米玩偶，可玩可吃，後來父親改從事神明繪畫，捏麵人手藝交給叔叔陳清其，成為北港廟口捏麵達人，20多年叔叔前請她幫忙，激起她薪傳捏麵人想法，邊當助理邊學。
她說，每種造型只要多練習，幾分鐘即可上手，過去捏麵人最流行12生肖，小朋友喜歡買自己生肖或喜歡的動物，但她謹記叔叔提醒「必須隨時代創新」，因此常將動漫角色、創意融入作品，挑戰不同題材，像近年「角落生物」深受歡迎，是許多小朋友最愛購買的造型。
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