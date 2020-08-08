這裡才是偽出國勝地！峇里島在雲林去過的人才知道

一座藏身在雲林縣距離斗六市石榴班百年火車站不遠的祕境「雅聞峇里海岸園區」，茅草屋群、棕櫚樹、瀑布及明媚的海岸沙灘風景，彷彿置身「峇里島」異國天堂，洋溢南洋風情，可說是集舒壓、藝術、美學、購物於一身的園區，可說是「偽出國」最佳勝地，昨天獲經濟部通過評鑑，成為雲林第10家觀光工廠。

雲林縣長張麗善今天發布新聞道賀「雅聞峇里海岸」躋身為為雲林縣第10家觀光工廠，也是雲林縣內唯一列屬美妝品類的觀光工廠，讓雲林產業觀光化，又向前邁出一步，歡迎民眾踴躍前往參觀選購。

這座占地約五公頃的園區，不同區域景觀各異，每區都是精心設計打造，一入園迎賓瀑布，沁涼的水廉直洩而下，令人暑氣全消，穿過廊道，可遇見國內首創的人造沙灘及海岸戲沙池，搭配峇里島休閒茅草屋，令人若置身於峇里島上，享盡南洋風光。

一旁綠草如茵，露天咖啡及棕櫚樹間的吊床與躺椅，讓人輕鬆自在愜意慢活，享受當下。販賣部各種美妝保養產品應有盡有，讓遊客在優雅環境中選購喜愛的各式保養品。

建設處長李俊興表示，雅聞峇里海岸觀光工廠103年開幕，109年向經濟部工業局申請觀光工廠評鑑，最近終獲評鑑通過，這是雲林繼醬油、酒類、毛巾、油品、水產、肉品、甜點之後，再增加美妝品類觀光工廠，對帶動雲林產業觀光助益良多。