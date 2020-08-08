台南龍崎首辦模範父親與鑽石婚表揚活動 老人家開心

台南市龍崎區老年人口超過百分之26，已是超高齡地區，但官方沒辦過模範父母親、結婚60年鑽石婚活動，區公所去年「節衣縮食」存了一些經費，找尋一年獲得台灣護家協會、等社團與熱心鄉親出錢出力，今天表揚全區八個里模範父親與鑽石婚夫妻。

鑽石婚最年長的崎頂里湯皆得90歲、湯鄭蓮子91歲夫婦，兩人身子非常硬朗。湯鄭蓮子說，他們從小到大都住這裡、結婚已70年，兩人住隔壁從小認識，卻不是青梅竹馬，會結婚是奉父母之命，卻也一路至今子孫滿堂，長子已70歲了。

問兩老夫妻這麼久，沒有吵過架嗎？「沒吵就不像夫妻了」，湯鄭蓮子笑說，爭吵難免，總要有一個人忍，就是阿嬤忍啦。兩老至今還是生活自理，平常阿公自種很多蔬果還有竹筍，阿嬤澆水煮飯，阿公當鄰長超過半世紀，今天祖孫4代有10多人來祝賀。

區長蕭琇華說，龍崎區公所多年來未公開表揚過模範父母親、結婚一甲子長輩，都是「到宅服務」贈與獎牌禮品，去年參加社區活動巧遇台灣護家協會執行長林志忠，得知她的想法後聯繫界和平統一家庭聯合會等社團協助，也有鄉親幫忙佈置會場，才有今天熱鬧的場面，趁縣市合併10周年這值得回顧的年度，擴大舉辦。

今年模範父親有崎頂里王添財(代表龍崎區接受市府表揚)、土崎里李賜全、中坑里楊宏傑、楠坑里王道惠、大坪里黃萬財、龍船里林金玉、牛埔里陳連親及石嘈里林忠利。鑽石婚代表有崎頂里湯皆得湯鄭蓮子(婚齡69年)、土崎里李成貴李蔡柿(61年)、楠坑里葉朝清葉陳月里(60年)、大平里余鐵國余洪蘭香(61年)、牛埔里姚錦陶姚史秀兒(61年)及石嘈里余銀唇余陳綢(65年)。另有107年及108年各有2對鑽石婚前輩也參與。市長黃偉哲太太劉育菁出席代表市長祝賀所有受表揚者並致贈禮物。