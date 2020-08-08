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91歲老兵一生戎馬當選模範父親 子女心中最偉大的爸爸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區公所今天表揚模範父親，市長黃偉哲也向偉大父親致賀。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區公所今天表揚模範父親，市長黃偉哲也向偉大父親致賀。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區區公所今天結合「2020鯤喜灣樂活文化季」，舉辦模範父親表揚活動，其中最年長的是91歲的顧化玉，曾參加過古寧頭戰役、823砲戰，他靠微薄薪水獨力扶養兒女有成，是子女心中最偉大父親。

樂活鯤喜灣活動因疫情而延宕，終在今天熱烈開幕，並以「共好市集」、「體驗鯤喜灣」、「鯤喜灣三地文化小旅行」3大主軸展開鯤喜灣的夏日活動。今天除在黑橋牌香腸博物館為活動揭幕，也舉辦父親節表揚大會，共有11位晶鑽爸爸接受表揚。

模範父親中，由鴻佳啟能庇護中心推薦的勇者爸爸是吳明哲，他的長女小佳為身心障礙，家人辛苦照顧，但隨著母親年紀大，妻子又過世，照顧重擔落在他身上，吳明哲不以為苦。他感謝兒子也幫忙照顧姐姐，不致讓自己在家庭與工作上像兩頭燒的蠟燭。

顧化玉是這次晶鑽爸爸中最高齡的模範父親，他19歲就跟著國軍來台，征戰過古寧頭戰役、823砲戰，左肩擔的是照顧妻小的家庭，右肩撐的是保家衛國的責任；他勤儉持家，靠著微薄薪水養大三名子女，像大樹一樣為家人遮風避雨，對子女而言是平凡中最偉大的父親。

除了表揚活動外，還有金華、新興、大林、明亮、鯤鯓、開南、府南各里社區媽媽的聯合快閃演出；現場也有在地小農、青農、農特產商家與南區有機農場來參加市集，市長黃偉哲除向模範父親致賀，並請消費者支持小農生產的安心食材。

91歲顧化玉一生戎馬，當選模範父親，今天接受台南市南區公所表揚。記者鄭惠仁／攝影
91歲顧化玉一生戎馬，當選模範父親，今天接受台南市南區公所表揚。記者鄭惠仁／攝影

薪水 古寧頭戰役 快閃

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