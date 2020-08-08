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11日將遭強制驅離 「沙卡里巴」知名海鮮粥抗議沒依據

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府11日將強制驅離「沙卡里巴」公有市場知名的冠津海鮮粥。記者鄭維真／攝影
台南市政府11日將強制驅離「沙卡里巴」公有市場知名的冠津海鮮粥。記者鄭維真／攝影

台南市中西區知名的「沙卡里巴」公有市場長期出現攤商轉租亂象，台南市政府11日將首度強制驅離向「二房東」承租的店家，由知名的冠津海鮮粥首當其衝，鄭姓老闆娘表示，她原本與房東簽的合約是到明年11月底，市府不能依法無據隨意叫她走，若認為有問題可提告，再來循司法判決結果認定。

台南市經發局市場處回應，向市場處承租公有市場攤位，依法不可轉租他人，因此5月得知該情況，即把該處「二房東」的攤位收回，店家所謂的合約並非與市府所簽訂的契約，等於店家現在是非法占用市府財產，因此依照「行政執行法」將在11日排除占用情況。

鄭姓老闆娘說，她6年前向二房東租8個攤位，每月繳1萬5千元租金，合約到明年11月底，未料二房東在合約期間要求漲租金，且政府在疫情補助攤商的3成租金也不願折讓，她氣得向市府陳情，卻被要求限期搬離，質疑市府包庇非法轉租的二房東，不去正視整體市場二房東問題，反過來修理營業店家。

鄭說，她與房東的合約尚未走完，上月31日就收到市府來函公文，要求她在本月11日強制搬遷，將導致她的權益嚴重受損。鄭認為，依法要強制執行應有法院判決，市府可對她提告，而非「你覺得錯就是錯」，所以11日將拉布條抗議，拒絕遷移。

市場處表示，透過訴訟法院判決是收回該攤位的其中一個方式，但須花費較長時間，因海鮮粥店家占用是明顯事實，畢竟公有市場本身就是不能轉租，因此市府採「行政執行法」第27條，行政機關可用行政執行方式處理占用排除。

房東 海鮮 疫情

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