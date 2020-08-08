全國首創郵務士扮失智友善天使 嘉義縣綠衣天使傳愛
嘉義縣全國首創成立「綠衣失智友善天使」，衛生局結盟嘉義郵局，號召郵務士擔任失智友善天使，透過每天穿梭村里巷弄家戶投遞信件過程中，協助發現隱藏的失智長輩，及早治療，衛生局昨天在民雄鄉雙福郵局培訓首批30名郵務士，傳送失智友善溫暖關懷。
衛生局與大林慈濟醫院合作推動失智友善社區，選定民雄大崎村為首站出發點，失智症中心主任曹汶龍說，為營造社區友善共識，連結大崎社區發展協會、地方信仰核心宮廟、村里辦公室等，拜訪社區各機關、學校、團體，招募失智友善組織、失智友善天使，嘉義郵局成為第1個合作示範單位，號召30多名郵務士成為綠衣失智友善天使。
培訓課程從了解失智症警訊，到發現及學習協助失智者，工作中以「看、問、留、撥」口訣，協助失智症患者，分別為「看」看有沒有異狀，「問」詢問去哪裡、住哪裡，「留」想辦法留下對方，「撥」撥打110通報警方，進行走失通報及就醫資源協助，在嘉義郵局經理彭履恒支持下，除郵務士外，郵局儲匯、郵務櫃台人員也參與學習，成為守護社區的失智友善天使。
衛生局代局長趙紋華說，隨著老化指數升高，失智症人口只會愈來愈多，與失智症距離愈來愈近，大崎村是推動失智友善社區的出發點，未來衛生局將以點線面擴展至其他社區，呼籲鄉親一起學會「看、問、留、撥」打造友善行動力！
依據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球有超過5千萬名失智者，每3秒就有1人罹患失智症，108年底台灣65歲以上失智症盛行率為7.78%，每80人中即有1人是失智者；以嘉義縣目前65歲人口推估約8000人。
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