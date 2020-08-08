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老農用益生菌種出酪梨評鑑賽冠軍 獎金捐弱勢兒子加碼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
榮獲酪梨評鑑冠軍的67 歲老農陳永昌(左)宣布萬元獎金捐給弱勢民眾，陳永昌兒子陳峰輝(右)也宣布父親獎金加碼，全捐弱勢家庭，父子聯手做公益。記者魯永明／攝影
榮獲酪梨評鑑冠軍的67 歲老農陳永昌(左)宣布萬元獎金捐給弱勢民眾，陳永昌兒子陳峰輝(右)也宣布父親獎金加碼，全捐弱勢家庭，父子聯手做公益。記者魯永明／攝影

嘉義縣竹崎鄉是全台最大酪梨產地，鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎，以及酪梨幸福食譜發表品嘗會，榮獲冠軍的67 歲老農陳永昌感恩推崇中興大學植物病理學系教授蔡東纂，開發的「蔡18菌」，義務指導果農，宣布萬元獎金捐給住家沙坑村弱勢團體。

今天父親節，在北部經營連鎖火鍋店生意的陳永昌兒子陳峰輝，返鄉為父親賀節，到場分享父親榮耀，當場宣布父親獎金加碼，全捐給沙坑村弱勢團體，父子聯手做公益，回饋鄉親，讓人感佩。

陳永昌去年成立果樹產銷班第99班，希望吸引年輕人返鄉種植，他過去10年自己種2公頃酪梨，他感恩推崇中興大學教授蔡東纂開發的「蔡18菌」，因它明顯、特殊風味，以黑糖為媒介，才能讓他比賽脫穎而出。

酪梨營養成份高，有「幸福果」稱譽，受民眾歡迎，因現代人重視養生風潮，成為熱門水果，增加農民收益，竹崎酪梨面積3年來翻倍成長，占全台6成以上，栽培約132公頃，品種近10種之多。

縣長翁章梁、立委陳明文由農業處長許彰敏、竹崎農會總幹事林孟怡陪同頒獎，翁章梁、陳明文、林孟怡分別頒獎冠軍、2名亞軍、3名季軍及4名優等果農得主，頒獎結束，來賓及農民品嘗家政班精心料理15道酪梨、南瓜、鳳梨風味美食，色香味俱全，大家大快朵頤。

林孟怡宣布要協助果農拓展外銷，開發高價值加工產品；翁章梁、陳明文表示支持，翁說，酪梨符合養生風潮，台灣酪梨品質優，目前面積數量還不夠外銷，酪梨醣類含量極低，被金氏世界紀錄認定為最營養水果，是美容保養聖品，產期7月中旬至隔年1月，歡迎民眾來嘉縣選購。

嘉義縣竹崎鄉鄉農會酪梨幸福食譜發表。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會酪梨幸福食譜發表。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會酪梨幸福食譜發表。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會酪梨幸福食譜發表。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎，以及酪梨幸福食譜發表品嘗會。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎，以及酪梨幸福食譜發表品嘗會。記者魯永明／攝影

翁章梁 陳明文 農民

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