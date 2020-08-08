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老農用益生菌種出酪梨評鑑賽冠軍 獎金捐弱勢兒子加碼
嘉義縣竹崎鄉是全台最大酪梨產地，鄉農會上午在義和村社區活動中心舉辦酪梨評鑑比賽頒獎，以及酪梨幸福食譜發表品嘗會，榮獲冠軍的67 歲老農陳永昌感恩推崇中興大學植物病理學系教授蔡東纂，開發的「蔡18菌」，義務指導果農，宣布萬元獎金捐給住家沙坑村弱勢團體。
今天父親節，在北部經營連鎖火鍋店生意的陳永昌兒子陳峰輝，返鄉為父親賀節，到場分享父親榮耀，當場宣布父親獎金加碼，全捐給沙坑村弱勢團體，父子聯手做公益，回饋鄉親，讓人感佩。
陳永昌去年成立果樹產銷班第99班，希望吸引年輕人返鄉種植，他過去10年自己種2公頃酪梨，他感恩推崇中興大學教授蔡東纂開發的「蔡18菌」，因它明顯、特殊風味，以黑糖為媒介，才能讓他比賽脫穎而出。
酪梨營養成份高，有「幸福果」稱譽，受民眾歡迎，因現代人重視養生風潮，成為熱門水果，增加農民收益，竹崎酪梨面積3年來翻倍成長，占全台6成以上，栽培約132公頃，品種近10種之多。
縣長翁章梁、立委陳明文由農業處長許彰敏、竹崎農會總幹事林孟怡陪同頒獎，翁章梁、陳明文、林孟怡分別頒獎冠軍、2名亞軍、3名季軍及4名優等果農得主，頒獎結束，來賓及農民品嘗家政班精心料理15道酪梨、南瓜、鳳梨風味美食，色香味俱全，大家大快朵頤。
林孟怡宣布要協助果農拓展外銷，開發高價值加工產品；翁章梁、陳明文表示支持，翁說，酪梨符合養生風潮，台灣酪梨品質優，目前面積數量還不夠外銷，酪梨醣類含量極低，被金氏世界紀錄認定為最營養水果，是美容保養聖品，產期7月中旬至隔年1月，歡迎民眾來嘉縣選購。
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