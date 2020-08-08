台南市府辦街頭藝人工作坊 各地千人參加明上完課領證
疫情影響許多街頭藝人失去演出機會，各縣市也暫停街頭藝人審查機制，不過兩年前率先推動「登記取代審查」的台南市反其道而行，今天開辦「街頭藝人工作坊」，參加兩天課程即可取得台南市「街頭藝人表演證」，吸引台南與外縣市1千多人參加；台南市文化局表示，這將是「唯一一場」不會再辦，不是不再發證，而是年底將直接開線上工作坊課程，隨時可以申請更方便。
市長黃偉哲到場鼓勵有志參與街頭藝術民眾，他表示，藝術工作者最需要被肯定，肯定則要有舞台、平台，許多街頭藝術家都希望台南能有更多展演的空間，市府未來會擴大層面，讓街頭藝術家有更多表現的機會。
文化局長葉澤山指出，台南兩年前就開風氣之先，改變行之有年的街頭藝人展演許可制為登記制，預計年底線上課程與登錄系統建構完成後，完成線上課程學習即可申請成為街頭藝人，場地使用申請及換證也將全面E化，文化局也會全面提升展演場所，彰顯市長推動文化古都特色意志。
文化局藝術發展科長蕭靜怡表示，台南重視街頭藝術發展，正建構街頭藝人展演申請平台，有需要演出活動的廠商或單位可在平台官網提出活動展演需求、尋找適合的街頭藝人，街頭藝人也能在公開資訊平台申請場地免費使用，希望市府成為街頭藝人資訊流通及交流平台、促成活絡街頭藝人發展的人力銀行。
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