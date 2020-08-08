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雲科大勇奪德國紅點設計7座大獎 超智慧輪椅驚艷全場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
「入境漁間Enter_the_world_of_fish」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「入境漁間Enter_the_world_of_fish」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學以關注身心障礙族行動便利為發想的創意作品，參加德國紅點設計大賽，在5千件作品中脫穎而出，囊括7座設計大獎，贏得「Best of the Best」殊榮，展現師生的設計能量，再度於國際競賽中，為國爭光。

校長楊能舒說，得獎作品豐富多元，橫跨平面、媒體動畫、產品設計、包裝、永續環境及社會關懷等領域，把設計融入生活，展現師生社會責任與人文關懷的成果，難能可貴。

設計學院院長杜瑞澤指出，工設系老師蔡登傳指導學生潘妤亭、吳亞政的「TOGOther- 無障礙電動輔助載具」是一款能安裝在輪椅上的電動載具，便於拆卸的特性，並依身障者身體功能，量身訂做，在各種空間靈活使用，讓輔具去標籤化，將帶給身障者大大便利，榮獲Best of the Best獎。

獲紅點獎分別是數媒系老師陳思聰、黃惠玲指導蔡宗穎、許藝臻、陳德蓉「MidWay」，引述失去同伴的寄居蟹，將廢棄物作為擺脫空虛的寄託、失去翅膀的信天翁，在填飽肚子與填補心靈間掙扎、巨大的抹香鯨成了下層生物追逐求生的場景。敘述災難將從食物鏈下層往上蔓延，物種消滅的臨頭，是人類浩劫的開始。

「入境漁間Enter the world of fish」由視傳系老師林加雯、曹融、趙飛帆、施文禮指導林怡姍，以民眾對漁產的消費為發想，期望改善無魚可吃的未來，扭轉現今海洋生態的失衡，從「吃」的議題拯救海洋。

郭世謀、胡文淵、邱顯源、蔣世寶老師指導林慧敏的「有絡 LOOFIBER」，與斗六市三光里合作，將盛產的翠玉絲瓜衍生的絲瓜絡，透過設計開發出100％植物纖維具雙面功能的菜瓜布。

黃雅玲、林芳穗、林泰州、廖志忠指導學生廖欣怡、陳怡穎、鄧祖婷、陳子杰、林佳彣的「懶螞蟻LAZY ANT」，設計發想人如同螞蟻群體中的「懶惰份子」，企盼帶著獨具一格的想法，看清問題全貌。

動畫作品「Mine」由數媒系老師劉景程指導學生徐華璟、邱靖芬，描寫恐怖情人對愛人的執著，講述被佔有慾侵蝕後變質的愛。影片以隱喻手法，反映社會精神分裂症病人被害、嫉妒、妄想和幻覺的精神症狀。

創設系尤宏章老師指導李菲、趙天悅、張瀚丹的「相親角」，以近年中國獨特的文化象徵，透過幽默詼諧的卡片呈現，描繪時事的特殊角色。

「Mine」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「Mine」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「MidWay」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「MidWay」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
TOGOther-無障礙電動輔助載具，帶給身礙者莫大便利，榮獲Best of the Best大獎。圖／雲林科技大學提供
TOGOther-無障礙電動輔助載具，帶給身礙者莫大便利，榮獲Best of the Best大獎。圖／雲林科技大學提供
「有絡_LOOFIBER」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「有絡_LOOFIBER」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「懶螞蟻LAZY_ANT」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「懶螞蟻LAZY_ANT」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「相親角」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供
「相親角」獲紅點獎。圖／雲林科技大學提供

身障者 動畫

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