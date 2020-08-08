新冠肺炎疫情影響外銷訂單 麻豆文旦產銷中央地方備戰

農委會主委陳吉仲昨天在麻豆區公所召開文旦加工收購說明會，農業局表示，從8月10日下周一啟動，上午9點30分在民治市政中心世紀大樓3樓會議室，邀集本市產地農會、合作社等農民團體，配合農委會公告召開「109年度臺南地區文旦柚收購加工會議」，共同研商本年度文旦柚收購事宜，以穩定產銷農民賺錢。

全台文旦種植面積約4177公頃，台南市種植面積1106公頃，總產量為2萬4461公噸，為全台最大產區佔全台26%。集中於麻豆843公頃、下營96公頃、官田27公頃地區。文旦通路以內銷為主，加工、外銷為輔 （以中國大陸佔比最大89%）。麻豆區農會總幹事孫慈敏在農委會主委召開柚農座談會時，就提到今年因疫情關係，大陸外銷訂單受到影響。

台南市農業局指出，規畫一系列行銷方案並積極拓展外銷通路協助柚農銷售，將在8月11日啟航進軍加拿大多倫多最大超市，也著手佈局文旦柚外銷日本市場作業。農委會文旦拓銷計畫，也包含海外市場行銷補助運費等獎勵措施。今年從白露採收到中秋節也約有1個月的銷售期。

農友最關心的加工補助措施分為二階段進行，第一階段啟動加工廠以每公斤12元以上收購加工，補助集運費每公斤2元、剝皮處理費3元及加工處理費5元，台南市預估目標量為300公噸。

農業業局長謝耀清說，下周一啟動收購機制，當天上午召集主產區農民團體及加工業者召開收購會議，將收購措施透明化以利農友周知，倘登記數量到達250公噸也立即爭取增加收購數量。

另為減少少部分次級品流入市面，將視市場價格調整啟動第二階段收購大果計畫，台南市目標量為2500公噸，收購價每公斤10元以上，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用材料。

農業局表示，台南市為全台文旦最大、最早且最具歷史的產區，目前正值果實發育黃熟期，部分大果開始採收供應販商，黃偉哲市長非常重視文旦的產銷情形，農委會主委陳吉仲也親赴產區關心文旦產業，從中央到地方齊心合力照顧柚農，推展文旦產業讓農友賺大錢。