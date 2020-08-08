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青農返鄉太保市農會獎不停 獲全國首屆幸福農村金推獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
太保市農會榮獲第一屆幸福農村金推獎，農會總幹事黃麗貞(中)日前受獎表揚。圖／太保農會提供
太保市農會榮獲第一屆幸福農村金推獎，農會總幹事黃麗貞(中)日前受獎表揚。圖／太保農會提供

嘉義縣是全國老化比例最高的縣市，老化、少子化衝擊，人口外流，全縣18鄉鎮市只有縣治太保市，人口逆勢成長，其中青農返鄉占多數，帶來活力創意，創造農業經濟產值，太保市農會輔導農民參加農委會各項比賽成為常勝軍，今年繼榮獲第14屆農金獎農業保險貢獻獎，日前再奪下第一屆幸福農村金推獎。

「金推獎」有如農業界「奧斯卡獎」，農委會108年起透過幸福農村推動，整合輔導資源，盼創造宜業宜居幸福農村；為彰顯各農會農業推廣工作成果與貢獻，遴選全國表現優良農會，公開表揚建立標竿，全國獲獎單位18名，包括縣級農會3名、基層農會15名。

太保市農會總幹事黃麗貞日前受獎表揚，這幾天台南區農改場及市公所等各界代表，到農會貼紅紙祝賀，黃麗貞說，農會經營輔導農民，重視農業三生：生產、生活、生態發展，除有機米聞名全台受好評，輔導農民種植高品質的小果番茄、甜瓜等，年產值高達23億元，鼓勵青年返鄉務農，打造幸福農村。

農委會選拔台灣百大青農，至今共598人，太保獲獎人數就有44人，黃麗貞用心認真經營，連3年榮獲農委會大獎，包括輔導太保市有機米產銷班第二班榮獲全國優良產銷班；輔導張耿赫榮獲第一屆鴻海農業科技創業擂台第一名；後庄里榮獲第一屆金牌農村銅牌獎；蔬菜產銷班第26班榮獲全國優良產銷班；「勇伯地瓜酥」榮獲農村好物及台灣伴手禮。

太保市農會榮獲第一屆幸福農村金推獎，市公所秘書鄭淑分(左二)到農會貼紅紙祝賀農會總幹事黃麗貞(右)與農會經營團隊。圖／太保農會提供
太保市農會榮獲第一屆幸福農村金推獎，市公所秘書鄭淑分(左二)到農會貼紅紙祝賀農會總幹事黃麗貞(右)與農會經營團隊。圖／太保農會提供

農委會 農民 青農

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