南市改善校園運動環境有一套 3年整建24校PU跑道

台南市教育局為營造友善學校運動環境，3年來已向教育部體育署爭取1億117萬元，整建24校的PU跑道。教育局長鄭新輝表示，南市因地制宜打造不同材質的跑道，之前已完成草地操場修建，現階段以修建適合訓練及便於民眾使用的pu跑道為主。

教育局表示，一座跑道的造價不菲，為使資源用在刀口上，教育局與學校辦理跑道工程時，均會審慎的與專家共同的規劃與設計，施作工程時，亦會辦理工程督導，以強化學校跑道品質。

不同材質的跑道有不同的優缺點，因此學校均因地制宜選用不同材質的跑道，以延長跑道使用的年限。針對地理生態環境佳的學校，則推動生態與運動結合的草地操場，並已完成修建；現階段則以修建適合訓練及便於民眾使用的pu跑道為主。不過，修整好的跑道，仍倚賴教師、學生及民眾良好的使用習慣才能用得長久，未來會再加強學校管理及宣導，使人人均有良好的運動資源可資運用。

鄭新輝表示，學校跑道為社區重要的運動場所，改善跑道不僅可提供學生友善的運動環境，也能增加社區民眾使用率，提升整體社會運動風氣。教育局未來除提報前瞻計畫及新興計畫方式爭取經費外，也持續和立委向教育部體育署爭取經費改善，提供學生及市民優質運動環境。