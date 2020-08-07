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民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市某議員家門前，幾乎全天都有警車巡守。記者卜敏正／攝影
嘉義市某議員家門前，幾乎全天都有警車巡守。記者卜敏正／攝影

本報接獲爆料，指嘉義市某議員疑有債務糾紛，近期地下錢莊派人要來討債，議員向市警局高層反映後，警局竟把基層員警當私人保鑣，派員警到議員家門口站崗，每天上午7時站崗站到深夜11時，半夜還要巡邏簽到，有如五星級高級保全VIP，加上近來動輒工作量大增，引起基層相當不滿。

爆料者指出，基層員警反映最近工作量大增、特別疲累，只要有綠營大官來嘉義市，警局長官要求全部比照「總統特勤規格」站崗服勤，連日前新竹市長林志堅來嘉義市參訪，沿途都派出大批警力維持秩序，「但有這個需要嗎？」以往都是一般勤務警力，認為這是長官要做公關，把基層操到兵疲無力。

爆料者認為，長官把公權力當做個人公關在做、浪費警力，現在只要能對長官升遷有利的官商企業名流，提出任何需求，上面一定配合演出，尤其連日來天氣變化多端、晴雨不定，真的累死基層員警。

警察局長張樹德面對記者查證，只說「很忙，不回應」。

嘉義市警局保安科長顏文亮說明，新竹市和嘉義市是18年姐妹市，2市今明2年都要辦設計展，市長林志堅等人來嘉義市交流參訪，3個點警力無重複，配合重要路口交通維護，警力不超過60人，絕非「總統級」規格。

他說，警局對員警勤務調度，一定會依警力狀況丶妥善規畫，應不會增加負擔，也沒有其他考量。

嘉義市警局第二分局澄清表示，近期的確接獲情資，指該處可能有糾紛、治安疑慮，才派警車到該處巡邏，並在部分定點做治安維護，此為內部情資、非上級指示。

議員家附近居民表示，看到天天有警察站崗，原以為發生什麼大事，得知實情後認為，這種五星級高級保全VIP特別服務，根本「大小眼」，浪費警力，試問一般市民小民若有私人債務糾紛，市警局是否亦可比照辦理？！

嘉義 警察

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