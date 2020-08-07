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徐文志當選嘉邑行善團理事長 承諾開啟新氣象
行政院雲嘉南服務處前副執行長徐文志，經過激烈選舉，日前順利當選嘉義市嘉邑行善團第8屆理事長，將於8月23日上任。他表示，未來希望建立制度，開啟新氣象，落實十方善款的使用監督，結合企業志願服務，充實志工行列，並導入專業技術服務，配合政府監督建造橋梁施工品質，建立共同參與的決策模式，破除人情壓力，善款使用更有益於社會大眾。
辦公室設在嘉義市的嘉邑行善團，以造橋鋪路，濟貧施棺等四大志業為主要業務，靠社會十方善心人士捐款，長期默默行善。但近來負面新聞不斷，嘉義市嘉邑行善團前總幹事王貴禾，因不滿總幹事職務被解聘，懷疑是行善團執行長邱楹棟從中作梗，去年10月9日衝動持菜刀砍傷邱的頭部和左手後向警方自首，遭到起訴。上月理監事改選，競爭激烈，徐文志逆轉勝順利當選理事長。
徐文志擔任建築師多年，曾任嘉市小英之友會理事長、前任行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長，現為民進黨立委王美惠服務處主任。徐文志2018年一度傳出可能取代時任嘉義市長涂醒哲參選嘉義市長，後來黃敏惠回鍋擔任嘉義市長，又盛傳他可能擔任黃敏惠的副市長，平日為人謙和，形象清新。
嘉邑行善團第8屆理、監事、理事長改選，第7屆理事長蔡萬華1屆3年任期到任，行善團先在4月18日選舉出75位會員代表，7月19日再選出15席理事、5席監事；直到理事改選，徐文志事前先寫了一封文情並茂書信寄給會員代表，勤走基層拜訪老中青三代會員代表，終於打動人心，挺徐派搶到關鍵席次，士氣大振，徐文志順利當選理事長。
徐文志表示，俗話說「走對的路，一群人可以走得更遠」，感謝讓他有機會在行善團工作，擴大服務社會，定將全力以赴。
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